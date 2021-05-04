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【Bill Gates離婚】蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高

Hot Talk 11:34 2021/05/04

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蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高

微軟（美：MSFT）創辦人、前首富蓋茨（Bill Gates）美國時間5月3日在社交平台宣布，結束與妻子梅林達（Melinda Gates）長達27年的婚姻。蓋茨表示，「相信在人生的下一階段我們已無法再作為夫妻共同成長。」不過，兩人將繼續在慈善機構比爾及梅林達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的工作。

蓋茨夫婦離婚圖片故事

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蓋茨為世界上最富有的人之一，曾經連續13年蟬聯世界首富（1995年至2007年，並在2014年重登榜首，直至2018年退居第二位）。根據《福布斯》實時數據，蓋茨目前在全球富豪榜排名第四位，資產淨值達到1305億美元（約1萬億港元）。蓋茨夫婦離婚後，巨額財產如何分割、會否影響蓋茨基金會在全球的運作成為焦點。

參考現任首富、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），他在2019年宣布與前妻麥肯齊（Mackenzie Scott ）離婚，麥肯齊從離婚協議中分得貝索斯所持有的四分一亞馬遜股票，相當於當時亞馬遜4%的股份、價值超過350億美元。

Jeff Bezos離婚後，亞馬遜股價並未受到影響，2020年亞馬遜股價一路攀升、屢創新高。麥肯齊身價也水漲船高，令她一躍成為世界女首富。目前麥肯齊在世界富豪榜中排名第20位，資產淨值約598億美元（約4644億港元）。

蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　微軟股價未受累（附圖片故事）【下一頁】 

不過外界憂慮，蓋茨夫婦的案例將更加複雜。貝索斯夫婦的財產分割主要涉及亞馬遜股票，但據報道，目前微軟持股佔蓋茨資產的比率不足20%，蓋茨另外擁有私人投資公司Cascade Investment，該公司在房地產、能源、基建等領域作廣泛投資。

蓋茨在2014年卸任在微軟的職務後，將主要精力投入慈善事業，並逐步將他所持有微軟股票捐贈給蓋茨基金會。根據路透社報道，蓋茨基金會目前擁有逾510億美元（約3960億港元）資產。蓋茨夫婦與「股神」巴菲特（Warren Buffett）等富豪亦曾經承諾，將捐出至少一半的個人財產。

美國新聞網站TMZ則報道，蓋茨夫婦之間並沒有簽署婚前協議書，另外梅林達在離婚申請沒有要求任何配偶支持。

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編輯：陳健婷

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