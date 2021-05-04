【強生疫苗】丹麥憂血栓副作用 宣布不接種

丹麥4月因接種後可能出現罕見血栓副作用，宣布永久停用阿斯利康疫苗。丹麥周一再宣布，不會安排國民接種強生疫苗，同樣憂慮可能出現血栓風險，成為全球首國永久停打兩款疫苗。丹麥當局指，接種強生疫苗的好處不會超過風險，因而決定不接種。

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丹麥周一（3日）發表聲明表示，發現接種強生（Johnson & Johnson）疫苗的好處，「不會大於」（ do not outweigh）出現副作用的風險，所以決定不再將強生疫苗納入疫苗接種計劃。由於強生疫苗佔丹麥新冠疫苗供應3分之1，不再接種會令丹麥疫苗接種計劃進度拖慢最多一個月。但丹麥同時強調，疫苗接速度令人滿意。

繼上月宣布棄用阿斯利康（AstraZeneca）疫苗後，強生疫苗是丹麥第二款宣布不再使用的新冠疫苗。丹麥亦是全球首國，宣布永久停用兩款疫苗。

丹麥現時疫苗接種率為11.5%，因為感染風險下降，自3月起丹麥已經開始逐步解封。大型購物中心、博物館、美術館、圖書館都已重新開放，咖啡館和餐廳亦允許戶內用餐。

美國恢復接種強生疫苗 需在包裝上警告有血栓風險 【下一頁】

歐洲藥品管理局（EMA）4月20日表示，已經發強生疫苗與成年人罕見副作用血栓間，或存在關聯。但接種強生疫苗的整體利益大於風險，所以 EMA建議恢復接種強生疫苗，惟要求在標籤上增添或導致血栓的風險警告。

責任編輯：李俊儀