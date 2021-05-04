【輝瑞疫苗】美國下周料准12至15歲青少年接種

美國的新冠疫苗接種進度良好，近45%人口已接種首劑新冠疫苗，但目前兒童及青少年未能接種新冠疫苗。美媒報道，美國食品及藥物管理局（FDA）正準備於下周，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

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疫苗接種前需要注意事項

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《紐約時報》周一（3日）引述聯邦官員消息指，美國FDA最快可能於下周初批准輝瑞（Pfizer），提供其研發的疫苗給12歲至15歲的青少年接種。

輝瑞3月表示疫苗對12歲至15歲青少年有效，上月向美國及歐洲監管部門申請批准該年齡群體接種輝瑞疫苗。

如FDA批准使用，美國疾控中心（CDC）轄下的疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組，將於翌日開會審查臨床數據及提出建議。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）上月初表示，當局可能在5月中旬前批准青少年使用輝瑞疫苗。

輝瑞與Moderna也正安排6個月幼兒至11歲兒童參與試驗，兩間公司均表示，希望明年初可為11歲以下兒童接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲