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Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長

環球社會熱點 11:02 2021/05/04

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微軟共同創辦人蓋茨與妻子梅林達周一宣布，經過深思熟慮後決定結束27年的婚姻，表示不再相信能夠以伴侶共同成長，兩人會繼續共同營運旗下慈善基金。消息公布非常突然，不足兩周前蓋茨與梅林達一同現身，參與支持對抗新冠肺炎醫護人員的視像會議。

【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」 【下一頁】

65歲的蓋茨（Bill Gates）與56歲妻子梅林達（Melinda）在Twitter發表共同聲明，表示經過慎重考慮及努力後，兩人決定完結27年的夫妻關係。兩人對共同營運的慈善基金抱有共同目標，但難再以伴侶身分與對方走進下一階段的人生，希望外界可以給予空間及隱私，讓一家人能夠在人生中尋求新方向。

兩人共育有3名子女，其中25歲的大女兒珍妮佛（Jennifer Gates）在消息公布後，於Instagram發文表示，這段時間對整個家庭是非常困難的時期，同樣表示希望外界能夠尊重他們隱私，尋找下階段人生目標。

蓋茨建議俾特朗普回歸Facebook 但有一個條件 【下一頁】

梅林達過往曾表示，與蓋茨維繫婚姻非常困難，因為蓋茨每日工作16小時，鮮有時間陪伴家人。梅林達亦指，與蓋茨就是否結婚展開數周討論，甚至在白板陳列結婚的好壞處。

曾是多年全球首富的蓋茨，目前身家約為1,240億美元（約9,647億港元），但未知與梅林達後，資產會如何安排。不過，早在2010年兩人聯同股神巴菲特（Warren Buffett）等發起「捐贈誓約」（Giving Pledge），捐出最少一半財富投入慈善項目。

責任編輯：吳漢培

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