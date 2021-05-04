  • 29°C
香港時間 : 2021504日 (二) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】內銀股個別發展　摩通：國有內銀首季業績令人失望（附最新評級目標價）

股市 10:46 2021/05/04

分享：

【內銀股】內銀股個別發展　摩通：國有內銀首季業績令人失望、降農行交行評級、看好中行

內銀股今日個別發展，摩通發表報告指，內銀首季業績令人失望，尤其是國有內銀增長，故調低國有內銀盈利增長預測，並預期股本回報率進一步收縮。摩通下調建行 （00939） 、農行 （01288） 、工行 （01398） 及交行 （03328） 目標價，並降農行及交行評級，由「增持」降至「中性」，但升中行 （03988） 評級及目標價，原因是不良貸款比率按季急跌16個點子，以及海外業務潛在改善。

德勤﹕內銀今年淨息差收窄情況改善 非戰略行業國企違約未必獲救【下一頁】

建行股價偏軟，暫守6元關口，盤中低見6.03元，創1個月低，最新報6.04元；農行現跌0.7%，最新報2.99元，失守3元關口；工行現跌0.8%，最新報4.96元。交行現跌0.4%，最新報4.91元；中行現升0.3%，最新報3.07元。

8厘內銀股初現吸納時機？　一文看清各大券商目標價【下一頁】

摩通指出，國有內銀首季盈利僅按年增3%，遠低於股份制商業銀行的9%。該行預料，政策正常化下導致宏觀經濟增長放緩，國有內銀要在下半年錄得更高的利潤增長具有挑戰性。該行估算，國內內銀盈利需要增長8%，才能支持現時的股本回報，按目前21至23年的盈利預測，平均股本回報率會由2020年的11.4%降至2023年的10.5%。

摩通又指，華融 （02799） 事件凸顯了國有企業債務的風險，以及銀行被要求為政府救助融資的風險。

相關文章：【冠軍分析師】張憶東：五月不窮、逢低做多　中國華融事件預示內地政策環境轉暖（附5月推薦股）

【華融危機】中國華融：無法認同評級下調 指有關判斷過於悲觀

編輯：吳敏芳

 

大行報告 港股 中國銀行（03988） 交通銀行（03328） 工商銀行（01398） 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 銀行 目標價

上一篇文章

【港股市況】恒生指數早段反覆向上　油、金股造好（不斷更新）

下一篇文章

【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人　巴郡AB價盤後表現分歧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項