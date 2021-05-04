【內銀股】內銀股個別發展　摩通：國有內銀首季業績令人失望（附最新評級目標價）

▲ 【內銀股】內銀股個別發展 摩通：國有內銀首季業績令人失望、降農行交行評級、看好中行

內銀股今日個別發展，摩通發表報告指，內銀首季業績令人失望，尤其是國有內銀增長，故調低國有內銀盈利增長預測，並預期股本回報率進一步收縮。摩通下調建行 （00939） 、農行 （01288） 、工行 （01398） 及交行 （03328） 目標價，並降農行及交行評級，由「增持」降至「中性」，但升中行 （03988） 評級及目標價，原因是不良貸款比率按季急跌16個點子，以及海外業務潛在改善。

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建行股價偏軟，暫守6元關口，盤中低見6.03元，創1個月低，最新報6.04元；農行現跌0.7%，最新報2.99元，失守3元關口；工行現跌0.8%，最新報4.96元。交行現跌0.4%，最新報4.91元；中行現升0.3%，最新報3.07元。

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摩通指出，國有內銀首季盈利僅按年增3%，遠低於股份制商業銀行的9%。該行預料，政策正常化下導致宏觀經濟增長放緩，國有內銀要在下半年錄得更高的利潤增長具有挑戰性。該行估算，國內內銀盈利需要增長8%，才能支持現時的股本回報，按目前21至23年的盈利預測，平均股本回報率會由2020年的11.4%降至2023年的10.5%。

摩通又指，華融 （02799） 事件凸顯了國有企業債務的風險，以及銀行被要求為政府救助融資的風險。

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編輯：吳敏芳