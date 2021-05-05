【天貓戰HKTVmall】香港電視股價再跌5%創逾半年低　天貓香港免運費3日、大和：威脅不大（附流程圖）

▲ 經營HKTVmall的香港電視面對阿里巴巴淘寶天貓重整「天貓香港」挑戰。

阿里巴巴 （09988） 旗下「天貓香港」上線試業，香港電商平台龍頭HKTVmall母企香港電視 （01137） 連跌第5日，香港電視今日早段未止跌，曾再跌近6%低見9.36元，全日收報9.26元，跌5%，創逾半年新低，最新市值約85億元。天貓香港周三起3日（5月5日至5月7日）全場免運費。

天貓香港由原先淘寶天貓分拆而來，號稱現有2000品牌進駐，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，淘寶天貓在香港市場消費者用戶覆蓋非常大，活躍用戶數、訪問次數均明顯優於同業。

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大和發表分析報告稱，無證據顯示天貓香港對HKTVmall帶來即時威脅，至少在兩、三年內未難以追上，該行分析，天貓在香港未有專攻HKTVmall強項日常雜貨，也沒有在香港有完善的配送基建、冷鏈運輸，認為天貓香港至少落後HKTVmall兩、三年，要追上也要投資不少。

大和指出，天貓2016年已設有香港服務，一直以跨境電商為主，即使2017年推出天貓超市也沒有阻礙HKTVmall壯大，但相信天貓香港再次重新定位上線，在港版「淘寶」有專設入口，而阿里巴巴財力深厚，短期內可能影響HKTVmall流量，但目前未見港視有商戶流失。該行續予港視目標價14元，相當於明年每股盈利40倍。

不同於HKTVmall 具網頁版本，天貓香港現時主要以「淘寶」手機應用程式（App）為入口，用戶要點擊捷徑或更換平台地區，才可到達天貓香港頁面。

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編輯：麥德銘