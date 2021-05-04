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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升80點　友邦升逾2%、滙豐續軟（不斷更新）

股市 09:42 2021/05/04

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港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指升238點，港股承接道指高開80點，恒生指數開報28438點。恒生科技指數升3點，報8231點。友邦 （01299） 升逾2%；滙豐 （00005） 續軟跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【冠軍分析師】張憶東：五月不窮、逢低做多　中國華融事件預示內地政策環境轉暖（附5月推薦股）

即市走勢︰

【09：42】祖龍娛樂 （09990） 跌逾4%，破底低見12.8元。

【09：41】大市早段轉跌，恒指最新跌5點；科指跌0.3%。

【09：39】復星醫藥 （02196） 回吐逾3%，低見56.3元。

【09：37】國際油價升逾1%，三桶油向上，其中，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：35】國華 （00370） 擬增持財務信息服務商TCHL股權，國華股價飈升1.2倍，破頂高見0.92元。

【09：34】ATMXJ普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升1%；京東 （09618） 跌0.1%。

【09：32】中譽集團 （00985） 預期年度純利將不少於2.95億美元，相對去年淨虧損約2.95億美元。中譽股價升逾52%，破頂高見3.4元。

【09：31】佳兆業 （01638） 早段升2%，高見3.42元。佳兆業公布4月銷售金額約113.4億元人民幣，按年增約74.1%。

【09：25】Bitcoin比特幣回落至55000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 、美圖 （01357） 跌逾1%。

【09：25】平保 （02318） 今早續跌1%，開報82元。

【平保股價】平保再跌1%購新方正捱沽兼被削目標價　一文看清券商最新評級及目標價

【09：20】恒生指數開報28438點，升80點。恒生科技指數升3點，報8231點。友邦 （01299） 升逾2%；滙豐 （00005） 續軟跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【09：13】期指開報28295點，升162點或0.6%。

【08：52】恒指黑期升123點，報28402點；道指期貨跌21點，報33987點。

【07：45】港股ADR收報28431點，升74點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.61元，升0.31元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報622.33元，跌2.17元或近0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股個別發展，美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ； 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。

【開市9點半】五窮月不窮　冠軍分析師稱最遲本月中再現漲勢　香港首季GDP增7.8%勝預期

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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