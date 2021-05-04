【港股市況】恒生指數升80點　友邦升逾2%、滙豐續軟（不斷更新）

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【平保股價】平保再跌1%購新方正捱沽兼被削目標價 一文看清券商最新評級及目標價
美股隔晚個別發展，道指升238點，港股承接道指高開80點，恒生指數開報28438點。恒生科技指數升3點，報8231點。友邦 （01299） 升逾2%；滙豐 （00005） 續軟跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【09：42】祖龍娛樂 （09990） 跌逾4%，破底低見12.8元。
【09：41】大市早段轉跌，恒指最新跌5點；科指跌0.3%。
【09：39】復星醫藥 （02196） 回吐逾3%，低見56.3元。
【09：37】國際油價升逾1%，三桶油向上，其中，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 升逾1%。
【09：35】國華 （00370） 擬增持財務信息服務商TCHL股權，國華股價飈升1.2倍，破頂高見0.92元。
【09：34】ATMXJ普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升1%；京東 （09618） 跌0.1%。
【09：32】中譽集團 （00985） 預期年度純利將不少於2.95億美元，相對去年淨虧損約2.95億美元。中譽股價升逾52%，破頂高見3.4元。
【09：31】佳兆業 （01638） 早段升2%，高見3.42元。佳兆業公布4月銷售金額約113.4億元人民幣，按年增約74.1%。
【09：25】Bitcoin比特幣回落至55000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 、美圖 （01357） 跌逾1%。
【09：25】平保 （02318） 今早續跌1%，開報82元。
【平保股價】平保再跌1%購新方正捱沽兼被削目標價 一文看清券商最新評級及目標價
【09：20】恒生指數開報28438點，升80點。恒生科技指數升3點，報8231點。友邦 （01299） 升逾2%；滙豐 （00005） 續軟跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。
【09：13】期指開報28295點，升162點或0.6%。
【08：52】恒指黑期升123點，報28402點；道指期貨跌21點，報33987點。
【07：45】港股ADR收報28431點，升74點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.61元，升0.31元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報622.33元，跌2.17元或近0.4%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股個別發展，美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ； 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。
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責任編輯︰梁浩碩