【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港1.7%　夜期瀉308點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股在耶倫講話前已下跌，納指收市跌2%，耶倫提及利率或要小幅上調，令經濟不致過熱，市場觀望前儲局主席耶倫講話的影響力，畢竟耶倫已非儲局主席，夜期跟隨下跌，跌308點，退守28000關，騰訊ADR、阿里巴巴美股低港約2%，嗶哩嗶哩上周三創976.5元新高後，走勢下跌，其美股折算收報826.11港元，較港收市價低1.4%。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 47.70 -0.9% 嗶哩嗶哩美股 826.09 -1.4% 騰訊ADR 611.37 -1.7% 阿里巴巴美股 221.30 -1.7% 京東ADR 295.52 -1.8%

港股反彈近200點，重上28500關，惟仍受制於100天綫（28565點），北水未開閂，成交再縮。受惠大宗商品價格急升，資源股抽升，其中紫金 （02899） 飈12.6%。

港股承接道指高開80點，早段一度倒跌，其後回升，午後一度升逾200點。恒生指數收報28557點，升199點，成交908億元。恒生科技指數升0.7%，報8284點。中石油 （00857） 升逾3%；中石化 （00386） 升4%；滙豐 （00005） 升近2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.5%。

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港股日誌+焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【香港經濟】花旗調升香港全年GDP增長預測至6% 不同領域復甦速度分化、消費市道仍疲弱

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌308點，收報28136點

【22：22】夜期跌320點

【21：31】美股開市，道指跌61點，納指跌0.8%，標指19點。夜期跌133點，報28311點。

【18：25】恒指夜期升16點，報28460點。

【18：24】【虛擬銀行】Mox客量破10萬 CEO：燒錢是投資、有信心未來3至4年可實現盈利

【16：10】恒生指數收報28557點，升199點，成交908億元。恒生科技指數升0.7%，報8284點。中石油 （00857） 升逾3%；中石化 （00386） 升4%；滙豐 （00005） 升近2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.5%。

【16：00】恒生指數U盤前升202點，報28560點。

【15：47】恒指尾市升約175點，報28531點；科指升0.5%，報8273點。

【15：21】滙豐 （00005） 最新升2%，高見48.25元，港股升202點，報28560點。

【15：03】港股升幅擴大至近200點，報28550點；科指升0.8%，報8292點。

【14：23】中石油 （00857） 升幅擴大至逾4%，高見2.94元；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升近4%。

【14：18】紫金 （02899） 最新升逾13%，高見12.38元。

【14：12】健倍苗苗 （02161） 午後抽升四成，高見1.65元。

【14：07】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌0.3%；小米 （01810） 升1.8%。

【14：00】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.5%，重上48元。

【13：59】復星 （00656） 升一成，破頂高見13.12元。

【13：59】港股升約140點 ，升至28500點水平。

【13：55】順豐房託最快周三招股引兩名基石投資者 預期股息率6厘、王衛親任主席

【13：08】紫金 （02899） 升幅擴大至一成，報11.94元日內高位。

【13：07】滙豐 （00005） 午後升0.7%，報47.65元；友邦 （01299） 升1.4%，報97.65元。大市最新升約百點，報28461點。

【13：06】恒達科技 （01725） 午後跌近18%，低見21元。

【13：03】必瘦站逆市挫5.5% 8月海港城設新旗艦中心

【13：02】傳國藥疫苗將授權阿根廷生產 國藥股價破頂後倒跌

【13：00】港股午後初段升約80點，報28438點；科指升近0.6%，報8273點。

石SIR今日推介中生製藥

【12：00】恒生指數半日升71點，報28428點，成交480億元。恒生科技指數升0.4%，報8259點。油金股造好，中石油 （00857） 升逾3%；紫金 （02899） 升逾9%。騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；平保 （02318） 續跌近2%。

【通脹+需求回升】大宗商品價格急升 紫金中鋁升近一成、中石油中石化暫為表現最好藍籌

【11：47】大市中午收市前升約70點，報28428點；科指升0.5%，報8270點。

【11：45】中遠海控抽升8%重組後新高 中資券商輪流唱好

【11：39】中芯國際 （00981） 最新逾升3%，高見25.55元。

【11：35】西王置業 （02088） 乾升六成，涉11宗交易或3.8萬元。

【11：22】平保 （02318） 未止跌，股價逆市跌1.8%，低見81.3元。

【11：20】騰訊 （00700） 最新逆市跌0.6%，報620.5元。

【10：55】中石油 （00857） 最新升近4%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升逾2%。

【10：50】大市最新升百點，恒指報28459點。

【10：44】有色金屬股上升，江西銅 （00358） 升逾6%，高見19.96元；五礦資源 （01208） 升5%，高見5.24元。

【10：42】康希諾生物 （06185） 逆市跌逾3%，低見363.2元。

【10：38】港股升約55點，報28413點；科指升0.3%，報8249點。

【10：31】李寧 （02331） 升幅擴至逾3%，破頂高見66.3元。上海「五五購物節」即將舉辦，消費股受捧。

【10：28】小米 （01810） 最新升2%，高見24.95元。

【10：26】滙豐 （00005） 最新轉升0.1%，高見47.4元。

【10：21】中遠海控 （01919） 升逾3%，破頂高見15.96元。

【10：21】香港電視股價曾跌近8% 天貓香港上線、周三起3日免運費

【10：16】復星醫藥 （02196） 最新轉升逾4%，破頂高見61.85元。

【10：10】紫金 （02899） 升幅擴大至逾7%，高見11.6元。

【10：07】鞍鋼 （00347） 升近4%，破頂高見5.8元；馬鋼 （00323） 升逾1%，破頂高見3.87元。另外，重鋼 （01053） 升半成，高見2.01元。

【10：06】好孩子 （01086） 升逾兩成，破頂高見2.24元。

【10：04】內銀普遍偏軟，建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌0.6%；中行 （03988） 升0.3%；農行 （01288） 跌0.7%。建行、工行及農行分別遭摩通下調目標價。

【內銀股】內銀股個別發展 摩通：國有內銀首季業績令人失望、降農行交行評級、看好中行

【10：00】體育用品股向上，李寧 （02331） 、特步 （01368） 升逾2%；安踏 （02020） 、361度 （01361） 升0.7%。

【09：59】平保 （02318） 早段跌幅擴至1.6%，低見81.4元，成交5.9億元。

【09：54】港視 （01137） 跌逾5%，低見9.8元。阿里巴巴 （09988） 旗下「天貓香港」上線試業。

【阿里巴巴】天貓香港上線試業 周三起3日全場免運費、2000品牌進駐

【09：52】金價迫近1800美元創近兩周新高，紫金 （02899） 升逾半成；中國黃金 （02099） 升3%；招金 （01818） 升逾2%；山東黃金 （01787） 升近2%。

【09：50】港股再度轉升，恒指升近60點，報28415點；科指轉升近0.1%，報8229點。

【09：49】昨日造好的永勝醫療 （01612） 今早回吐5%，低見2.37元；至於復銳醫療科技 （01696） 則再升4%，破頂高見14.84元。

【09：47】開拓藥業 （09939） 遭聯想控股 （03396） 減持，股價跌半成，低見71.3元，至於聯想控股亦跌逾1%。

開拓藥業股價半年內升十倍 聯想出售套現逾6200萬元

【09：44】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%，低見823元。

【09：42】祖龍娛樂 （09990） 跌逾4%，破底低見12.8元。

【09：41】大市早段轉跌，恒指最新跌5點；科指跌0.3%。

【09：39】復星醫藥 （02196） 回吐逾3%，低見56.3元。

【09：37】國際油價升逾1%，三桶油向上，其中，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：35】國華 （00370） 擬增持財務信息服務商TCHL股權，國華股價飈升1.2倍，破頂高見0.92元。

【09：34】ATMXJ普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升1%；京東 （09618） 跌0.1%。

【09：32】中譽集團 （00985） 預期年度純利將不少於2.95億美元，相對去年淨虧損約2.95億美元。中譽股價升逾52%，破頂高見3.4元。

【09：31】佳兆業 （01638） 早段升2%，高見3.42元。佳兆業公布4月銷售金額約113.4億元人民幣，按年增約74.1%。

【09：25】Bitcoin比特幣回落至55000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 、美圖 （01357） 跌逾1%。

【09：25】平保 （02318） 今早續跌1%，開報82元。

【平保股價】平保再跌1%購新方正捱沽兼被削目標價 一文看清券商最新評級及目標價

【09：20】恒生指數開報28438點，升80點。恒生科技指數升3點，報8231點。友邦 （01299） 升逾2%；滙豐 （00005） 續軟跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【09：13】期指開報28295點，升162點或0.6%。

【08：52】恒指黑期升123點，報28402點；道指期貨跌21點，報33987點。

【07：45】港股ADR收報28431點，升74點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.61元，升0.31元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報622.33元，跌2.17元或近0.4%。

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【07：30】美股個別發展，美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ； 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。

【開市9點半】五窮月不窮 冠軍分析師稱最遲本月中再現漲勢 香港首季GDP增7.8%勝預期

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責任編輯︰梁浩碩