【跑贏bitcoin】以太幣再創新高　創立人成最年輕加密億萬富翁（附短片）

▲ 【跑贏bitcoin】以太幣再創新高 創立人成最年輕加密億萬富翁

以太幣 （ETH） 再創歷史新高，根據coindesk平台，截至下午5時15分，以太幣最新報3361美元，曾高見3456美元，24小時內升6.3%。以太幣日前市值已超越美國銀行、迪士尼、家得寶等美國大企，而最新市值達3884億美元，僅次bitcoin 比特幣的1.06萬億美元。

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以太幣今年以來已累升3.6倍，相對比特幣年初至今升幅近一倍。

創立區塊鏈平台以太坊的俄裔加拿大人Vitalik Buterin，如今已成為全球最年輕的加密億萬富翁。據報道，Vitalik Buterin目前持有333,520 ETH，按以太幣3446美元計算，價值接近11.5億美元。

有分析預測，以太幣將於7日內達到5000美元，認為以太幣是加密貨幣市場更廣泛爆炸的主要受益者之一。

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責任編輯︰梁浩碩