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【Archegos斬倉】瑞信損失遠超同行　因允許Archegos進行10倍槓桿交易

股市 07:48 2021/05/04

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【Archegos斬倉】瑞信損失遠超同行　因允許Archegos進行10倍槓桿交易

瑞信（美︰C）在韓裔基金經理Bill Hwang管理的Archegos斬倉事件中遭受重創。有報道指，瑞信的損失之所以遠超於同行，是由於瑞信允許Archegos進行10倍槓桿交易，只要求相當於所借資金一成的抵押品。

報道又指，某些情況下，瑞信向Bill Hwang提供的槓桿率，是其他經紀公司的兩倍。結果，Archegos爆倉後，導致瑞信損失約55億美元。相比之下，野村損失29億美元，至於其他包括德銀的銀行，損失更低。

瑞信行政總裁Thomas Gottstein表示，瑞信正審查其主經紀商部門，並將把業務重點放在與其他部門有業務關係的客戶上。

日前媒體報道，Bill Hwang並非瑞信的私人銀行客戶，且瑞信去年僅從Archegos賺取1750萬美元收入。

瑞信早前指今年受Archegos斬倉事件影響，已造成44.3億瑞士法郎損失，料次季因事件虧損約6億瑞士法郎。

【Archegos斬倉】瑞信首季虧損21億 料Archegos爆倉續令第二季損失51億 盤前跌6%

【Archegos斬倉】野村上季蝕14億美元　2008年以來最差　Archegos爆倉造成共29億美元損失

責任編輯︰梁浩碩

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