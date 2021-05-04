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Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　長女發文回應（附圖片故事）

股市 11:58 2021/05/04

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Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻

微軟（美：MSFT）共同創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）宣布離婚，結束長達27年的婚姻關係。聲明稱，蓋茨及梅林逹將繼續在「比爾梅林達基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）」一起工作。微軟股價未受大影響，盤後股價微跌不足0.2%，報251.44美元。

長女珍妮佛（ Jennifer Katherine Gates ） 在社交媒體發文指，不會對父母離婚一事作任何個人回應，但坦言現時對全家都是一個挑戰，個人而言亦正在學習平衡自身情緒和家庭成員之間應展現的支持，期望外界體諒並給予私人空間處理未來生活方向。

點擊看比爾、梅林達圖片故事

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蓋茨自從淡出微軟日常工作後，專注在非牟利的比爾梅林達基金會，據基金會網站，基金會有1602名員工，自成立以來累計捐出548億美元款項。

蓋茨在社交媒體發表聲明稱，經過一番深思熟慮及理順雙方關係後，與妻子決定結束二人的婚姻關係。聲明指「2人相信再不能作為一對夫婦成長」。

據美國《福布斯》本年度全球富豪榜，蓋茲以淨資產1240億美元排名第4。

相關文章：

【美股業績】微軟盈利超預期　惟盤後暫跌2%

【Jeff Bezos離婚】或成史上最貴 盤點10大天價離婚

（第二版新增長女回應）

責任編輯：柯志宏

美股 離婚 微軟（Microsoft，美：MSFT） 美國 比爾蓋茨

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