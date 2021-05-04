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【美股收市】道指漲238點重越34000關 債息曾跌穿1.6厘

股市 04:18 2021/05/04

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美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指重越34000點關 ; 納指反覆偏軟，14000點水平得而復失。

道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ; 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)首季扭虧為盈，並落實接班人選，其A股漲1.8%。已公布季績的標指成份企業中，87%表現勝預期，勢創1994年有統計以來新高，而上季純利平均較預期高出22.8%，亦有望創出2010年以來最快盈利增速。

科技股受壓，特斯拉急挫3.5%，傳德國柏林的超級工廠項目可能延後投產。

市場聚焦聯儲局對經濟前景和貨幣政策的最新評估，聯儲局主席鮑威爾透過視像發表演說，強調經濟正取得實質進展，但不平等問題突出。紐約聯儲銀行行長威廉姆斯預期，今年美國實際GDP可能增長7%左右，又預計在通脹短期失衡已經結束後，明年通脹將回落至2%，他強調，當前經濟數據遠不足以讓聯邦市場公開委員會（FOMC）改變其貨幣政策立場，又指儲局擁有應對過高通脹的工具。

 

 

 

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【美股市況】科技股衝高回落　納指收市倒跌0.5%　道指仍升238點（不斷更新）

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【儲局官員】紐約儲行行長：當前數據遠不足令儲局改變幣策立場
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