福特高管表示或於2025年 生產電動車電池

▲ 福特汽車預期到2025年，該公司應該能在北美銷售足夠多的電動汽車，並生產自己的電池。（法新社資料圖片）

福特汽車高管表示，到2025年，該公司應該能在北美銷售足夠多的電動汽車，並生產自己的電池。

這是福特公布最詳細的電動車電池生產時間表，華爾街正密切關注這一計劃，這也是該公司在前首席執行官哈克特（Jim Hackett）領導下的戰略逆轉。電池內部生產預計將是汽車製造商削減電動汽車成本和確保採購的關鍵，以應對未來十年預計將出現的需求激增。

福特首席產品平台和運營官Hau Thai-Tang周一上午接受採訪時說，「我們不需要今天就擴大規模，以證明有自己專用電池工廠是合理的。」「但到2025年，當我們推出F-150、E-Transit和宣布另一款純電動汽車時，我們將有足夠的銷售數量，在北美建立自己的工廠。」

福特發言人Jennifer Flake表示，生產的具體時間取決於電動汽車市場、消費者需求和研發進度。她表示，到2025年，該公司「可能有能力」生產自己的電動汽車電池。

福特一直謹慎地將電動汽車納入其產品綫，去年底在美國推出首款全新純電動汽車野馬Mach-E。該公司預計將在今年晚些時候，推出一款純電動的福特捷運貨車，並在2022年中推出一款電動版的福特F-150皮卡。

在發表上述言論之前，該公司周一上午宣布，將增加對一家電動汽車電池初創企業的投資，希望在本世紀末開始，將下一代固態電池整合到其電動汽車中。

福特上周宣布，計劃投資1.85億美元建設一個新的電池實驗室，作為向自主生產電動汽車電池邁出的一步，但不會像特斯拉或通用汽車那樣全面生產電池。福特目前從韓國SK Innovation等供應商那裡購買電池。

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編輯：李勝君