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AlipayHK削減信用卡增值上限至1000元 超出限額收最多3%手續費

理財智慧 00:55 2021/05/04

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Alipay HK宣布於6月起將已認證用戶定信用卡增值上限下調，由每月HK$2,000削減至1000元，跟Wechat Pay和Payme的增值上限同樣，而未經認證用戶的增值限額則維持HK$500。

外國「增肥糖漿」廣受歡迎 醫生指濫用會導致嚴重後果：【下一頁

超出免手續費限額後，中銀信用卡會收取1.5%手續費而其他信用卡則收取3%。

印度疫情面臨供氧危機 數十患者因缺氧不治：【下一頁

坊間不少「攻略」教授以信用卡增值電子錢包以換取簽帳積分或現金回贈，不少人在電子錢包推出初期時以零成本方式轉賬。其後為了堵塞漏洞，這類電子支付工具逐漸減少轉帳金額限額或是信用卡增值上限。

 

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責任編輯：梁翠麗

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