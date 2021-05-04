AlipayHK削減信用卡增值上限至1000元 超出限額收最多3%手續費

Alipay HK宣布於6月起將已認證用戶定信用卡增值上限下調，由每月HK$2,000削減至1000元，跟Wechat Pay和Payme的增值上限同樣，而未經認證用戶的增值限額則維持HK$500。

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超出免手續費限額後，中銀信用卡會收取1.5%手續費而其他信用卡則收取3%。

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坊間不少「攻略」教授以信用卡增值電子錢包以換取簽帳積分或現金回贈，不少人在電子錢包推出初期時以零成本方式轉賬。其後為了堵塞漏洞，這類電子支付工具逐漸減少轉帳金額限額或是信用卡增值上限。

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責任編輯：梁翠麗