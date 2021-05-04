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英特爾擬投資273億　擴美國新墨西哥州產能

股市 00:44 2021/05/04

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英特爾將投資35億美元，以擴大在美國新墨西哥州廠房產能。（法新社資料圖片）

美國芯片商英特爾擬在新墨西哥州的晶圓廠升級中，投資35億美元（約273億港元），以促進美國芯片製造。

這項投資加上200億美元（約1,560億港元）用於在亞利桑那州新建的兩家芯片製造廠，是英特爾行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）尋求振興其製造業所做的重大努力的一部分。

英特爾周日確認了一項35億美元的升級計劃，該計劃最初在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS  News )的《60分鐘時事雜誌》進行了報道。

英特爾表示，製造總監Keyvan Esfarjani將在與新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham、新墨西哥州的兩位參議員Martin Heinrich和Ben RayLuján以及眾議員Teresa Leger Fernandez的新聞發布會上，詳細介紹該計劃。

英特爾在美國有三家工廠，分別是新墨西哥州的Rio Rancho、俄勒岡州的Hillsboro、以及亞利桑那州的Chandler。新墨西哥州工廠將通過最新投資計劃，實現芯片封裝技術的升級改造，擴充產能的計劃將提供700個新就業職位。

【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼

【芯片短缺】 英特爾承諾調配產能製造車用芯片　盼解決芯片不足問題

編輯：李勝君

 


 

美股 英特爾（Intel，美：INTC） Intel 晶片 亞利桑那 美國

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