【開市9點半】五窮月不窮　冠軍分析師稱最遲本月中再現漲勢　香港首季GDP增7.8%勝預期

（1）港股「五窮月」開局再挫367點，連續兩個交易日累跌945點，收報28357點，本周三前繼續缺北水，加上隔晚美科技股向下，料港股維持悶局。不過，有冠軍分析師之稱的張憶東發表報告，認為2月份開始的季度性調整於4月底已近尾聲，最遲5月中旬有望出現新的上漲行情，並推薦騰訊（00700）、康哲藥業（00867）、華潤萬象生活（01209）等多隻港股。

即睇開市9點半重點：

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【冠軍分析師】張憶東：五月不窮、逢低做多 中國華融事件預示內地政策環境轉暖（附5月推薦股）

（2）香港首季GDP增7.8%勝預期，港府表示，主要是由於季內對外貿易表現強勁。但總商會總裁梁兆基表示，私人消費開支按年僅增1.6%，反映經濟復甦有欠平衡，市民未能感受到經濟正在復甦。

【香港經濟】香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗 總商會：市民未能感受經濟復甦（第二版）

（3）科技行業監管持續，瑞銀財富管理認為，監管收緊的風險大多已計入股價，而低迷的估值為入手部份股票帶來有利機會。不過，有華爾街投資大佬就建議，科技股投資者可先行獲利。

【大行看法】瑞銀財管：監管新規令新經濟行業受壓 看好負債表穩、現金流具韌性及盈利能見度高的公司

【Sell in May？】富國銀行：科技股或將面臨大規模拋售 投資者未意識通脹麻煩

（4）外匯基金首季投資收入116億，金管局總裁余偉文指，爭取南向債券通及理財通下半年初正式推出，他又提到香港接種疫苗比率低，成為金融中心發展的隱憂。

【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億 余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出（附近年表現）

【疫苗接種】金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂

（5）濠賭股表現備受關注，五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門。

【濠賭股】五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門 僅及兩年前假期12.5%

（6）阿里巴巴張勇，回顧過去逾10年在阿里巴巴的時光，從財務專業轉變為業務主管的角色，最重要是必須作出「不完美」的決定。

【阿里巴巴】張勇：平台企業時刻要考慮社會責任 職業轉型學會作「不完美」的決定

（7）中國平安 （02318） 上周五公布擬用370.5億至507.5億元的作價購入新方正集團51.1%至70%的股價，有大行對此感到意外。

【大行報告】平保購新方正捱沽兼被削目標價 一文看清券商最新評級及目標價

【異動股】方正控股全日飆85% 平保、珠海國資最多733億參與北大方正重整

（8）疑捲入「唱高散貨」騙局的恒益控股 （01894） 大股東李沛新、劉麗菁，在公司被證監會及警方調查前，連續兩日在場內沽貨，套現3219萬元。

【微信女】恒益大股東李沛新夫婦被查前連續兩日沽貨 套現3219萬元

（9）蘋果（Apple，美：AAPL）可能在2023年推出配備8吋QHD+可撓式OLED顯示器之折疊iPhone。

【iPhone】郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone 料出貨量達1500萬至2000萬部

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊