【bitcoin】比特幣跌4% 穿57000美元關口　芝商所推迷你比特幣期貨（附短片）

▲ 芝商所推迷你比特幣期貨 每份期貨等同0.1個比特幣

加密貨幣成為近期一眾公司投資及投資者熱炒的對象，芝加哥商業交易所（CME Group）推出迷你比特幣期貨，每個期貨合約的交易價格僅為十分之一個比特幣，能夠為投資者提供更靈活及更具成本效益的途徑參與比特幣買賣，以優化其交易策略。

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現時芝商所提供的標準比特幣期貨，每份合約等同於5個比特幣，因此迷你比特幣期貨的規模，僅得標準版的五十分之一。而迷你比特幣期貨亦將基於芝商所CF比特幣參考匯率（BRR）以現金結算。

早前芝商所高級董事總經理Sean Tully在電話會議中透露，今年第一季度比特幣期貨產品的收益將達470萬美元，已經高於去年全年的總數。

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比特幣跌穿57,000美元關口，根據Coindesk平台，過去24小時更低見54,753.63美元。截止下午5時20分，比特幣最新報56,144.45美元，跌4.07%。

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記者：梁安琪