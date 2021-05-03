譽宴主席「利誘掟汽油彈」言論惹爭議 彩福婚宴翌日即出聲明割席

▲ 譽宴主席張家豪「利誘掟汽油彈」言論惹爭議 彩福婚宴翌日即出聲明割席

譽宴集團 （01483） 繼威逼員工打疫苗一事後，昨日主席張家豪再發表火爆言論，指前年反修例運動中的示威者被「利誘掟汽油彈」，引來社會眾議。與譽宴「同根生」的彩福婚宴發表聲明，指集團旗下的品牌「彩福皇宴」、「彩福喜宴」及「彩薈軒」，均與張家豪先生持有「譽宴」沒有任何關係。

聲明中亦強調，彩福品牌於2000年由何氏兄弟及張氏兄弟共同創立，但因雙方對發展方向存在分歧，早在2009年已將集團分家。當中，何氏保留「彩福」品牌，而張家豪則另外創立「譽宴」品牌，兩個集團獨立運作，不存在任何合作關係。

譽宴主席張家豪早前在出席電台節目時解釋，公司並沒有威逼員工打針，向打針員工發放2000元獎金亦並非利誘，又稱員工不會「低能」到1000元就可以利誘其打針，但就反指在前年反修例運動中，有示威者被「利誘掟汽油彈」，引來社會眾議。

早前政府宣佈四月底起，以不同堂食時段以及每枱人數限制，將食肆分為A、B、C、D類，連鎖中式酒家譽宴集團 （01483） 早前被指以停工為由，要求員工須在指定日期接種疫苗，以爭取更寬鬆的防疫限制，後又改口指會向打針員工發放2000元獎金。

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記者：梁安琪