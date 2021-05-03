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【雅虎易手】Verizon宣佈以389億元出售雅虎與美國在線等媒體資產　

股市 21:43 2021/05/03

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Verizon今（3日）宣佈，集團已同意向私募基金Apollo Fund出售Verizon Media，涉資50億美元（約388.8億港元）。

外電早前報道，美國最大流動通訊商Verizon（美：VZ）研究出售包括雅虎與美國在線（AOL）在內的媒體資產。Verizon今（3日）宣佈，集團已同意向私募基金Apollo Funds出售Verizon Media，涉資50億美元（約388.8億港元），預計交易將在2021年下半年完成。

Verizon Media旗下包括雅虎（Yahoo）、美國在線（AOL）等品牌。交易完成後，Verizon仍然持有Verizon Media 10%股權，而Verizon Media則仍然由現任行政總裁Guru Gowrappan帶領，Verizon Media將會更名為「Yahoo」。

Verizon Medi行政總裁Guru Gowrappan表示，對於能夠加入Apollo感到非常高興，認為是次交易對公司長期發展有幫助。他亦指，Verizon Media在過去兩季增長達雙位數字，現在再加上Apollo的實力，相信公司在市場上定位能夠更有優勢。

Apollo則表示，Apollo在投資科技及媒體公司擁有長遠經驗，Apollo堅定相信Yahoo未來的成長潛力，並期待能夠進一步推動Verizon Media的業務發展。

相關文章﹕

【美股焦點】Verizon擬出售雅虎與美國在線等媒體資產　交易估值料達40億至50億美元

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編輯﹕賴奕羚

美股 媒體 美國 Yahoo

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