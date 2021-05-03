【職場需求】應屆畢業生找工難？　數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」

▲ 數碼港推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」。（資料圖片）

疫情之下失業率高企，應屆畢業生想找工作有甚麽方法？數碼港推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」，為一眾有興趣投身創科行業的求職者，尤其是一眾應屆大專畢業生提供就業機會。

該平台陸續增添職位空缺，並針對金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大範疇進行分類，讓求職者、學生及畢業生尋找全職、兼職、實習或自由工作機會，涵蓋技術崗位如數據工程師、全端工程師及人工智能研究、業務發展、網絡行銷及多媒體設計師等。有興趣的求職者可於5月3日起於「iTalent」註冊登記。

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數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港在過去7年成功舉辦招聘博覽期間，留意到隨著社群企業規模越見增長，對人才的需求亦極速上升，越來越多科技初創希望聘請合適的專才拓展業務，但進行招聘程序往往為公司的資金及人力資源帶來負擔。今次憑藉豐富經驗，採用社群初創GetLinks的技術平台，成立「iTalent」，持續為創科生態圈發掘人才。

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「iTalent」獲政府部門、科技巨擘及香港大專院校支持，為數碼港旗下超過1,650間社群初創提供合乎成本效益的方式職位配對，協助企業招聘人才。而求職者可於平台提供職缺搜尋、職位推薦及提示功能，協助求職者尋找合適工作，以及將「iTalent」個人檔案直接匯出成履歷並儲存為PDF，求職者亦可以查看競爭力指數判斷個人檔案的強弱。

另外，平台還包括就業資訊，例如面試注意事項、實習生分享，和來自Amazon Web Services、Google及Microsoft等3間科技公司的免費學習資源。未來將會陸續推出更多職業及訓練計劃，包括與僱員再培訓局合作，為完成創科相關培訓課程的畢業生提供實習機會，以及舉辦「數碼港創科職業實習計畫」（CDTIP），讓科技專才汲取行業實戰經驗。

責任編輯：馬意文