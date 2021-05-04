【股神傳人】巴菲特接班人揭盎 非保險業務副主席Greg Abel最終跑出 細數幾代巴郡「準接班人」

巴郡接班人一直是每年巴郡股東會的焦點，但不論是「股神」巴菲特（Warren Buffet）或股神拍檔查理芒格（ Charlie Munger ）也沒有透露人選。巴菲特周一（3日）首度首度確認非保險業務副主席Greg Abel接任巴郡。巴菲特在給CNBC的回應中指:「董事局已同意，如果我今晚有任何閃失，Greg Abel便會在明天早上代替我的位置。」

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事實上，在周末的股東會中，有股東問巴郡現時的規模會否難以管理，當時查理芒格已指：「Greg將會保留巴郡文化。」現時59歲的Greg Abel是接任巴郡的熱門人選之一，另一位則是主管保險業務的Aijt Jain，他們自去年股東會起便與巴菲特於股東會中回答股東問題。

Greg Abel畢業於加拿大艾伯塔大學（University of Alberta）的會計系，畢業後加入羅兵咸永道會計師事務所工作，其後加入被巴郡收購的MidAmerican Energy，其後於2008年成為MidAmerican Energy的行政總裁，直至2018年起擔任巴郡非保險業務副主席。

一、李祿

Greg Abel是近年來的接班人熱門之一，但過往亦有數任盛傳有機會接任巴郡的侯選接班人因為種種原因而與股神接班人的寶座無緣。如八九天安門事件後出走美國的李祿，便一度成為巴菲特的接班人選之一，他在2008年說服巴郡以2.3億美元投資比亞迪，收購公司10%股份，《華爾街日報》曾引述巴菲特指，李祿很多方面也很適合。

二、David Sokol

但要數最接近股神接班人寶座的人，就不得不提David Sokol。他在1993年起便擔任MidAmerican Energy主席，其後巴郡在1999年收購MidAmerican Energy後，他繼續成為公司的主席，並帶領公司業務蒸蒸日上，成為巴郡重要的收入來源，而當時Greg Abel仍未嶄露頭角，其後巴菲特對他委以重任，擔任巴郡旗下John Manvile主席，成功令公司扭虧為盈。

在巴郡投資比亞迪的一役中，他更與李祿親自到中國進行盡職調查，當時傳媒稱這為商業奇才為巴郡的「裝修佬」（Mr fix it）。而最重要的是，他與巴菲特一樣，同樣是出身在奧馬哈（Omaha）的打工仔，可惜他在收購化工公司Lubrizol的一役中捲入內幕交易而離開巴郡，其後巴菲特才委任Ajit Jain及Greg Abel成為掌管保險及能源業務的副主席。

三、Ajit Jain

雖然Greg Abel與Ajit Jain同時被股神委以重任，但當時大家都預計Ajit Jain會成為巴郡的「真命天子」，這是因為巴郡一直利用保險公司獲得低廉的資金，用以投資於能源、公共建設及鐵路上。股神便曾多次在公開場合稱Ajit Jain為最有價值員工，更曾在股神會中開玩笑說，如果他與Ajit Jain同時跌落水，救生員應先救起Ajit Jain。

不過，Ajit Jain明年將年屆70歲，相對於59歲的Greg Abel而言，後者明顯較為年輕，似乎能有較長時間成為巴郡舵手；更重要是Greg Abel多次助巴郡收購能源及電力公司，成功為能源業務增值，相對Ajit Jain精於集資能力，擅於投資的Greg Abel自然更能承傳巴郡投資文化。

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