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【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人　巴郡AB價盤後表現分歧

股市 10:40 2021/05/04

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巴菲特（左）指若卸任CEO 將由副主席Greg Abel（右）接任

「股神」巴菲特打造巴郡（Berkshire Hathaway ，美：BRK）成為一代傳奇，巴菲特已步入耋耄之年，但90歲高齡仍是巴郡掌舵者。外界一直視巴郡的繼任人為謎團，因數年股東大會以來，每逢被問及接任一事，巴菲特以及搭檔芒格總是秘而不宣。不過，巴菲特今日首度開腔，指如果日後他卸任巴郡CEO一職，將會由現時的副主席Greg Abel接任。

巴菲特指定接班人後，巴郡A、B股價正股時段都造好，巴郡A升1.8%、巴郡B升1.5%，但盤後表現分歧，投票權較低的巴郡B股盤後平穩，但巴郡A股盤後跌2.3%。巴郡A、B股都在市場流通，但B股相當於經濟權益相當於A股1500分之一，而投票權約為A股萬分之一，B股盤後價為278.91美元，而A股盤後價為410,259美元。

早在日前的股東大會上，副主席芒格在回答問題時就表示：

Greg會把公司的文化繼續保持下去（Greg will keep the culture.）

有關芒格的言論已被外界認為是巴郡接班人的提示。

【巴菲特股東大會】芒格：比特幣發展令人作嘔、低利率令年輕一代更易致富，詳看【下一頁】

據美國CNBC報道指，巴菲特稱，董事們一致認為，如果日後他發生什麼事情，Greg將會負責掌管之後發生的事情。他又補充，董事會作出這個決定，年齡是決定性的因素。

今年59歲的Greg Abel一直被視為巴郡接棒人的熱門人選之一，他與另一位副主席Ajit Jain自2018年開始成為巴菲特的左右手，並於2020年的股東大會，與巴菲特一同出席股東大會，回答股東問題。

Greg Abel是加拿大人，在加拿大艾伯塔大學（University of Alberta）的會計系畢業，1984年畢業後進入羅兵咸永道會計師事務所工作。1992年加入能源公司CalEnergy，該公司期後被中美能源（midAmerican Energy）收購，而同年，巴郡亦出資收購中美能源，Greg因而進入巴郡工作。

Greg於2008年成為中美能源的CEO，該公司於2014年改名為巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy），Greg現時為巴郡能源的主席兼CEO。2018年，開始出任巴郡副主席，並接管巴郡的非保險業務。

相關文章：

【巴菲特股東大會】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

記者：梁安琪

美股 經濟 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 巴菲特 羅兵咸永道

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