【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人　巴郡AB價盤後表現分歧

「股神」巴菲特打造巴郡(Berkshire Hathaway ,美:BRK)成為一代傳奇,巴菲特已步入耋耄之年,但90歲高齡仍是巴郡掌舵者。外界一直視巴郡的繼任人為謎團,因數年股東大會以來,每逢被問及接任一事,巴菲特以及搭檔芒格總是秘而不宣。不過,巴菲特今日首度開腔,指如果日後他卸任巴郡CEO一職,將會由現時的副主席Greg Abel接任。

巴菲特指定接班人後,巴郡A、B股價正股時段都造好,巴郡A升1.8%、巴郡B升1.5%,但盤後表現分歧,投票權較低的巴郡B股盤後平穩,但巴郡A股盤後跌2.3%。巴郡A、B股都在市場流通,但B股相當於經濟權益相當於A股1500分之一,而投票權約為A股萬分之一,B股盤後價為278.91美元,而A股盤後價為410,259美元。

早在日前的股東大會上,副主席芒格在回答問題時就表示:

Greg會把公司的文化繼續保持下去(Greg will keep the culture.)