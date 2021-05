【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人

▲ 巴菲特指若卸任CEO 將由副主席Greg Abel(右二)接任

「股神」巴菲特打造巴郡成為一代傳奇,他本人一早已步入耋耄之年,但90歲高齡仍是公司的掌舵者。外界一直視巴郡的繼任人為謎團,因數年股東大會以來,每逢被問及接任一事,巴菲特以及搭檔芒格總是秘而不宣。不過,巴菲特今日首度開腔,指如果日後他卸任巴郡CEO一職,將會由現時的副主席Greg Abel接任。

早在日前的股東大會上,副主席芒格在回答問題時就表示,Greg會將公司的文化繼續保持下去,(Greg will keep the culture.)被外界認為是巴郡接班人的提示。

據美國CNBC報道指,巴菲特稱,董事們一致認為,如果日後他發生什麼事情,Greg將會負責掌管之後發生的事情。他又補充,董事會作出這個決定,年齡是決定性的因素。

現年59歲的Greg Abel一直被視為巴郡接棒人的熱門人選之一,他與另一位副主席Ajit Jain自2018年開始成為巴菲特的左右手,並於2020年的股東大會,與巴菲特一同出席,回答股東問題。

Greg Abel是加拿大人,在加拿大艾伯塔大學(University of Alberta)的會計系畢業,1984年畢業後進入羅兵咸永道會計師事務所工作。1992年加入能源公司CalEnergy,該公司期後被中美能源(midAmerican Energy)收購,而同年,巴郡亦出資收購中美能源,Greg因而進入巴郡工作。Greg於2008年成為中美能源的CEO,該公司於2014年改名為巴郡能源(Berkshire Hathaway Energy),Greg現時為巴郡能源的主席兼CEO。2018年,開始出任巴郡副主席,並接管巴郡的非保險業務。

