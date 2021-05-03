【順豐速運】順豐香港推即日派送新保證　13元起「上午寄下午到」限指定工商區

▲ 順豐速運（香港）宣布，即日起推出快件「時效保證」，快件會免費提升派送速度「上午寄下午到」，否則原銀奉還。（順豐香港提供圖片）

順豐速運（香港）宣布，即日起推出快件「時效保證」，在指定工商地區寄出及派送的本地快件，不論文件或包裹，均會免費提升派送速度「上午寄下午到」，否則原銀奉還，本地文件由13元起，本地包裹則由30元起。

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由即日起，凡於星期一至星期五(公眾假期除外)寄件，而快件的寄出及收件地址均在指定之工商區範圍內，均享有「時效保證」的即日派送服務。快件於當日中午12 時前獲安排上門收取托寄，或於下午12 時30 分前於順豐營業點自寄下單，保證於即日下午6 時前送抵，否則有關快遞費用將原銀奉還，務求為客戶提供信心保證。

現階段率先在指定工商地點推行，涵蓋港、九及新界的指定工商地區，除覆蓋大部份鐵路沿線的熱門工商區域，亦包括其他偏遠工商區域如黃竹坑、赤鱲角機場等。

順豐香港表示，對於有即日收派件需求的工商業夥伴而言，能以原來的價錢率先體驗「時效保證」的升級服務，不僅能提升營運效率，同時更能節省成本，從而協助拓展商機。是次時效提升會率先於工商地區推行，其後將擴展至全港各區住宅客戶。

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責任編輯：朱悅瀅