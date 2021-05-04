【虛擬保險】曾俊華揀創科3大要求　虛擬保險Bowtie業務　去年現10倍增長

▲ Bowtie資深顧問曾俊華（左二）表示，到了21世紀，除了「賺到盡」，企業的價值觀要有所改變，必須要有社會責任，希望純保障理念可以改變社會上的醫療問題，並能體現21世紀思維。（程志遠攝）

曾任香港財政司等政府要職的曾俊華，自2017年退下公職後，便活躍於本地商界，2019年更成為本地首間虛擬保險公司Bowtie的資深顧問，到底他為何會選擇加入Bowtie，又對虛擬保險等嶄新事物有何認識？多年的從政經驗是否又能助該初創更上一層樓？

退下政府公職後，曾俊華坦言，他不斷思考如何能為社會作出貢獻。他非常支持年輕人，但不會貿貿然加入初創，而成為Bowtie的顧問，是他深思熟慮後的決定。「我離開政府工作後，選擇初創就有3大原則，其一是與年輕人有關，其二是科技相關，第三是有衝擊、有突破元素。」

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曾解釋，虛擬保險概念非常新穎，畢竟現時保險業的結構，已經是幾個世紀之前的事，近代亦未有太大改變。「來到21世紀，我們都是數碼土著，突破框框的虛擬保險，相信能衝擊傳統的保險業，因此非常感興趣。」

擁抱支持年輕人創業

Bowtie聯合創辦人、聯合行政總裁及董事顏耀輝表示，留意到本地的保險產品大多有投資成分，而進入新時代，用手機投保人壽、醫療保險將是大趨勢。「希望成立以科技為本的保險公司，聚焦純保障產品，以市民大眾的需求與保障為依歸。」顏解釋，現時本地不足1%的人會使用手機購買保險，相信未來趨勢會持續。

Bowtie成立剛好兩年，去年錄得10倍增長，為客戶提供的保障額總額已達100億元。

去年新冠肺炎爆發，市民減少外出，顏耀輝表示，間接有助業務增長。「疫情期間，平台可以網上報價，甚至不需身體檢查都可以購買保險。」他透露，過去2年，已經為超過3萬名客戶提供服務。「當中大多客人都將一切全交由網上完成，並佔客戶數目整體的8成，新世代不喜歡聽電話，相信自助式的新模式是未來大勢所趨。」

▲ Bowtie聯合創辦人、聯合行政總裁及董事顏耀輝（左）表示，公司將能創造下一個10倍增長，1000億元的保障額並非遙不可及，希望人們想到醫保，就會想起Bowtie，未來能達成1000億保障額甚麼更遠的目標。（程志遠攝）

貴為Bowtie資深顧問的曾俊華，能否將以往的行政、財務等經驗，投放到帶領初創之上？曾俊華打趣道，自己在公司的角色其實只是和他們多聊天、溝通，訂立正確的方向及業務方針。「今次與年輕人合作，學到的東西很多，因為大家都相信方向是正確的，即使有討論，都能透過各種方法達成共識。」

創造下個10倍增長

面對打滾沙場多年的曾俊華，顏耀輝與公司一眾的年輕小伙子亦既敬且畏。他透露，每次曾生到公司，大家都會提早出席，感覺好像與校長、校董見面般。「曾生在金融、科技上的認識非常豐富，擅長捉住重點與大家詳細討論，亦很懂得與年輕人溝通，兩年多的合作非常開心。」

曾俊華對今次合作感到欣慰，因為看到年輕人的熱誠與能力。「絕大多數年輕人都很出色，他們的光輝不只體現在工作的成功上，而是他們的工作與目標讓他們感到非常自豪。」他稱，他們對客人非常重視，對同事亦然。「當他們對兩方面都重視的話，對投資者而言，就非常具魅力。」

顏耀輝相信，公司將能創造下一個10倍增長。「1000億元的保障額並非遙不可及，希望人們想到醫保，就會想起Bowtie，未來能達成1000億保障額甚麼更遠的目標。」曾亦寄語，到了21世紀，除了「賺到盡」，企業的價值觀要有所改變。「必須要有社會責任，希望純保障理念可以改變社會上的醫療問題，並能體現21世紀思維。」

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記者：李彥煒