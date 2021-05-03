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【疫市營商】Subway供應食品不夠新鮮？   特許經營商冀自行購買新鮮食品

商業 20:30 2021/05/03

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Subway向特許經營商提供的新鮮食品，被網民和特許經營商質疑其新鮮程度。

疫情下影響了餐飲業銷售，連帶影響了食肆的新鮮食品。據Fox Business報道，Subway向特許經營商提供的新鮮食品，被網民和特許經營商質疑其新鮮程度，更被嘲笑像「貓糧」。

沒有透露姓名的特許經營商指，食品的新鮮程度取決於餐廳儲藏食物態度。若果雪櫃好、員工在離開時妥善關門，以生菜為例，由送到第一日的一周內，新鮮程度只有細微差別。

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然而，疫情之下銷量下跌，食客投訴亦增加。有部份特許經營商希望獲得許可，藉自行購買生菜、蕃茄和青瓜等的新鮮食品，以確保食物的質素，並促進銷售。

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不過，Subway為控制質量和價格，保持產品的一致性和安全性，行業的標準要求特許經營商，只可以在批准的供應商中，購買食品，故拒絕了該項請求。

Subway亦拒絕透露向店舖交付食物的頻率。惟有消息人士透露，絕大多數店舖是每星期一次交付，包括生菜、蕃茄和預先包裝的雞肉、牛肉等。

責任編輯：馬意文

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