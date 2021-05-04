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【疫市營商】十四五規劃推動可持續發展　港商有什麽對策？

商業 11:00 2021/05/04

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中國「十四五」規劃其中一個重點是推動可持續發展。

中國「十四五」規 劃其中一個重點， 是推動可持續發展。國家主席習近平曾 強調，保護生態環境和發展經濟是相輔相成。 事實上，在內地設廠的港商，可如何實現可持續發展，並會配合國策投資，提升生產？

十四五規劃要減碳排放，堅持節約資源 和保護環境更是國策。據中國媒體報道，為 促進生態環境持續改善，進行綠色轉型，須 從產業結構、生產及生活方式、應對氣候變 化等方面入手。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

中華商務聯合印刷（香港）董事總經理 梁兆賢稱，「全世界對印刷有誤解」，印刷 並非夕陽行業之餘，同時也可以很重視環保， 更強調公司所用的紙張都是植樹得來。「印 刷是藝術創作者的最好朋友」，舉行展覽會都需要印刷的技術協助。談到推動電子閱讀， 他指有一定限制，因為紙張讀本令小朋友更 易專注。

【展覽復辦】時尚購物展吸5.5萬人入場　貿發局：實體展覽仍無可取代

不過，梁認為企業要傳承和長春，其中 一項要素為改善設備，推動環境保護，落實 企業社會責任。該企由 1933 年成立，發展至 今進行了多項投資。他解釋，過去投資了節 能環保減排的設備，如採用二次燃燒輪轉印 刷烘乾系統，實現揮發性有機化合物（VOC）零排放。

他更投資了其他綠色印刷設備，包 括中央供墨系統、環保大豆油墨，以及節約 用水和用電，例如對耗能大的設備如空壓機、空調、印刷機，進行技術改造。他舉例，在 過去 5 年減少了 15 萬噸碳排放。

【職場需求】疫下工作崗位現變化　全球女性共損失逾6萬億收入

記者：馬意文

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