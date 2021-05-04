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【筍盤推介】港島區上車盤間隔好好用 又有新淨靚裝修 3分鐘即到港鐵站

股樓投資 09:16 2021/05/04

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大型新盤登場，頓成市場焦點，加上二手業主議價空間收窄，故二手交投略為放緩。有意上車的準買家，原來港島區仍有不少上車盤之選，以下介紹的曉譽放盤，叫價800萬元，首置人士仍承造最高9成按揭。

【筍盤推介】 港島上車屋苑 靜中帶旺實用率超高 兩房戶「低水價」放售，詳見【下一頁


位於港島西營盤加倫臺36號的曉譽，由恒基兆業地產發展的單幢式分層住宅大廈，屬「THE H COLLECTION」系列的樓盤，項目於2015年1月入伙，樓齡只有6年，共提供133個住宅單位，單位的實用面積介乎293至862平方呎。項目雖然為單幢設計，但也設有住客會所，設有燒烤場、運動室、健身室、閱讀室及多用途室等設施。

【樓市現象】42年前用20.5萬買太古城3房 一手業主1468萬沽貨 單位升值逾70倍，詳見【下一頁

交通方面，曉譽距離港鐵香港大學站B2出口僅約數分鐘步程。同時於皇后大道西、干諾道西及德輔道西沿線有多條巴士及小巴路線，來往港九新界多處地方。生活配套方面，樓盤鄰近石塘咀街市及熟食中心，而區內民生商店及食肆林立、銀行、郵局及街市亦一應俱全。項目的另一個賣點是位處11校網，名校匯聚。

是次介紹的放盤單位於曉譽低層B室 ，單位實用面積319平方呎，間隔為1房，業主叫價800萬元。單位間隔十分實用，也附設時尚新淨裝修，買家購入單位不需要花上太多金錢翻新單位。

以下為單位相片：

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2QTlrHo

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【樓市故事】租樓10年遇上樓市狂升期 租客終決定入市購御庭軒 創近期呎價新高，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 大學 上車盤 香港大學 港鐵

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