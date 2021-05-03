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放盤半年　雲景台海景戶終減130萬沽出　業主仍大賺1,670萬

股樓投資 19:48 2021/05/03

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近日二手盤源漸缺，業主叫價趨強硬，但市場亦不乏講價成功的案例，最近再有業主將物業大減價逾「一球」易手。

利嘉閣地產皇牌屋苑賽西湖分行分區經理梁澄江表示，北角半山雲景台A-D座高層A室，單位實用面積約1,063平方呎，採三房套連工人房及工人廁間隔，外望煙花全海景。業主放盤約半年，原叫價2,830萬元，至最近終接受現實，減價130萬元，獲買家以2,700萬元承接，減幅約4.6%，實用呎價約25,400元。

【樓市現象】海柏匯業主持貨四年　轉手帳面僅賺一千蚊【下一頁

據了解，原業主約於2007年3月，以約1,030萬元購入上述單位，持貨約14年，帳面獲利約1,670萬元，物業升值約1.6倍。

梁澄江又指，雲景台現時約有13個放盤提供，最低入場價由2,400萬元起。資料顯示，雲景台位於北角半山雲景道38號，共有3座，提供280伙單位，實用面積由1,063平方呎至1,065平方呎。項目由1975年入伙，樓齡約46年。

【延伸閱讀】【券商點睇】建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 沽出 雲景台 利嘉閣 北角

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