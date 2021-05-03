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【樓市現象】42年前用20.5萬買太古城3房 一手業主1468萬沽貨 單位升值逾70倍

股樓投資 19:23 2021/05/03

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近月本港疫情回穩，疫苗接種計劃也順利，市場憧憬未來中港有望「通關」，港樓將更為搶手，市場上充斥利好消息，買家加快入市步伐，也有不少持貨多年的業主趁高價沽貨。

【樓市故事】租樓10年遇上樓市狂升期 租客終決定入市購御庭軒 創近期呎價新高，詳見【下一頁

中原地產高級分行經理莊劍嵐透露，分行最新促成成交單位為太古城東山閣中層H室，實用面積760平方呎，3房套間隔，向西。業主於2020年3月以1520萬放盤，最終獲用家以1468萬元承接，折合平均實用呎價19,316元。

莊劍嵐指，原業主於1979年1月以20.5萬元一手買入單位，持貨42年，帳面獲利1447.5萬元，期內單位升值超過70倍。

【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位，詳見【下一頁

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中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示， 太古城上周六日（1日及2日）錄得2宗成交，較上周多1宗。其中一成交為庭閣極低層D室，實用面積440平方呎，向東南一房單位，望街景，去年底以850萬元放盤，現累減105萬元，獲同區用家以市價745萬元承接，折合實用呎價16,932元。原業主於2017年10月以676萬元購入該址，現沽貨賬面獲利69萬元離場。

【樓市現象】97年高位購入海逸豪園 長情業主決定沽出3房 單位24年後僅升值58%，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

疫情 買入 成交 放盤 太古城

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