【虛擬銀行】8虛銀開業首年燒錢24億元　Mox蝕4.6億元虧損最勁

8間虛擬銀行開業後首份年報出爐，合共燒錢24億元，當中以渣打香港牽頭組成的Mox虧損最多，全年稅前虧損4.56億元，主要是持續科技投入及增聘人手所致。虛銀開業一年，初期不外乎以高息吸納存款，當中就以最早開業的眾安銀行吸存最勁，客戶存款高達60.4億元。

眾安開業逾年 吸存60億元

虛銀高息吸存見效，即使8間虛銀開業時間有長有短，但存款規模都大規模增長。截至去年底，8間虛銀吸納的存款基礎約158億元。單計最早正式開業的眾安銀行，存款規模就高達60.4億元，佔虛銀總存款超過38%。

8虛銀經營情況及存息【按圖放大】

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騰訊 （00700） 有份出資成立的富融銀行，雖然去年12月才正式開業，但年報顯示客戶存款已達3.3億元，比去年8月開業、中銀香港 （02318） 牽頭成立的Livi Bank更高。

打響名堂建立品牌及吸納存款是第一步，隨著虛銀陸續推出貸款產品及交易服務，反映將開拓服務費收入，以抵銷存款利率支出及開支增長。

Mox、Livi開支最勁 各燒資逾4.5億元

虛銀不設實體分行而且是全新銀行，開業初期普遍以高息存款打響頭砲，再配合舖天蓋地的宣傳，自然「燒錢」。

若以全年開支計，Mox去年經營開支高達4.55億元，幾乎是全年稅前虧損的總額。Mox解釋，主因科技投入及招攬人才。業務燒錢，Mox 4名股東早前就再注資4.69億元，支持未來業務發展。

Livi去年稅前虧損4.38億元，是第二間虧損最大的虛銀。Livi解釋，主因啟動業務及不斷拓展大力投資，又預計行業競爭仍然激烈，但相信營運前景仍然向好，尤其是隨着不斷發展及擴大業務範圍，正陸續推出新產品及服務。

至於早已標榜開拓中小企業務的平安壹賬通銀行，去年錄得稅前虧損1.84億元。該行表示，期內的中小微企貸款業務，總利息收益率及淨利息收益率分別9.3%及8.3%。

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