印度疫情面臨供氧危機 數十患者因缺氧不治

印度衛生部周日（2日）表示，於過去24小時新增確診病例稍為回落約39萬，但死亡人數多達3689人，為疫情以來單日新高。

周六（1日）德里大型的巴特拉醫院（Batra Hospital）因氧氣用盡，至少有12名患者不治，其中包括一名染疫醫生。在印度東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）兩間醫院亦有16人因缺氧身亡，隨著新冠肺炎病例繼續激增，印度面臨供氧危機。

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德里轄區首席部長Arvind Kejriwal多次表示首都地區未有從聯邦政府獲得足夠的氧氣，而聯邦政府僅將每日490公噸氧氣的配額分配給各州，惟地方政府要求的供應量為976公噸，反映出供氧量持續短缺。惟聯邦政府官員向外稱供氧問題是存在於運輸方面，並不是氧氣供應短缺。

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就這次疫情，世界多國亦響應捐贈緊急醫療物資予印度，截至上周四（4月29日），40個國家以及地區的物資已先後送抵，而德國的120台呼吸機其後亦將抵達印度。

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責任編輯：梁翠麗