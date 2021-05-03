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【展覽復辦】時尚購物展吸5.5萬人入場　貿發局：實體展覽仍無可取代

商業 19:19 2021/05/03

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貿發局公布，時尚購物展雲集430家展商，吸引了超過55,000人次入場參觀。（貿發局提供圖片）

時尚購物展昨天（2日）結束，貿發局公布，為期五日的展覽雲集430家展商，吸引了超過55,000人次入場參觀。香港貿發局副總裁周啟良表示，這是自疫情爆發至今，貿發局舉辦的首項實體展覽，樂見展商及市民反應踴躍，反映實體展覽仍是無可取代。

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【逆市反擊】時尚購物展最後一日　展商：人流及銷情遜於預期

他續指，貿發局積極回應港商訴求，展覽正好為他們帶來額外的展銷機會，讓經營貿易生意的中小企為進軍零售市場測試水溫，了解消費者喜好，大眾亦盡享購物樂。

貿發局於展覽期間向展商及參觀人士進行問卷調查，結果顯示75%受訪展商同意實體展覽有助推廣生意。芭蕾舞錶有限公司總監梁瀚譽表示，珠寶及腕表等高級消費品的客戶喜歡親睹實物，故實體展覽尤為重要。

在入場人士方面，調查結果顯示最受歡迎的四大產品類別依次為食品飲料(75%)、保健防疫用品(20%)、家居用品(20%)及高級消費品如珠寶及腕表等(18%)。大部份受訪者認為，是次展會具有吸引力，尤其是商品價錢及優惠(65%)、商品品質(61%)、及產品多元化(57%)。

在防疫措施方面，82%參觀人士表示滿意，措施涵蓋社交距離指示、公眾地方清潔、減少現金交易等。

【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品

責任編輯：朱悅瀅

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