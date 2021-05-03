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Epic Games指控2019年App Store利潤達78%　要求蘋果降低佣金

科技 19:16 2021/05/03

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遊戲開發商Epic Games在反壟斷訴訟中，指控蘋果在2019年的App Store利潤高達78%。

App Store平台一向是蘋果（Apple）主要收入來源之一。不過，蘋果一直沒有對外公布該平台的利潤數據。最近，遊戲開發商Epic Games在反壟斷訴訟中，指控蘋果在2019年的App Store利潤高達78%。

＜＜【蘋果動向】Apple Music Hi-Fi版傳即將推出　不加價攻音樂發燒友

＜＜【摺疊iPhone】蘋果將於2023年推8吋摺疊iPhone　預計出貨量1,500至2,000萬部

據《彭博社》報道，日前Epic Games向法院提交一項報告，顯示App Store在2019年的營業利潤達到78%，高於2018年的75%。對此，Apple表示作出否認，表示Epic Games的指控並非事實，指App Store是iOS 平台的一部分，不應按照單一產品或服務計算其損益情況。

報道指出，Epic Games表示，Apple利用其在市場上的壟斷地位，迫使應用程式開發商支付昂貴的佣金，希望法院要求Apple降低平台佣金，並允許其他支付方式及App商店登陸iOS系統。

目前App Store向應用程式開發商收取15至30%佣金。據調查機構SensorTower數據預測，2020年App Store為Apple帶來220億美元（約1,708億港元）佣金收入，而Bernstein分析師Toni Sacconaghi也預計，App Store在本年產生的毛利達到88%。

責任編輯：李寶如

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