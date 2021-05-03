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【微信女】恒益大股東李沛新夫婦被查前連續兩日沽貨 套現3219萬元

股市 18:51 2021/05/03

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恒益控股大股東李沛新夫婦在公司被查前，連續兩日沽貨套現逾3200萬元。

據聯交所股權披露，疑捲入「唱高散貨」騙局的恒益控股 （01894） 大股東李沛新、劉麗菁，在公司被證監會及警方調查前，連續兩日在場內沽貨，共涉5044萬股，套現3219萬元。恒益控股4月22日起停牌，至今仍未復牌。

資料顯示，李沛新夫婦在4月20日，以平均價0.6225元，減持2837萬股；再在4月21日以平均價0.6584元，減持2207萬股，減持後持股比例由73.42%降至66.85%。李沛新同時為恒益主席、行政總裁，劉麗菁為恒益執行董事。

恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕【下一頁】

證監會在4月22日稱，與警務處商業罪案調查科對一個涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行的集團採取聯合行動，搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所，疑涉「唱高散貨」市場操縱計劃，3名上市公司高層被捕。恒益控股當晚發公告表示，執法機關帶同有關一項調查的搜查令，搜查集團於香港的辦公物業。有本地傳媒稱，李沛新及其家人被捕。

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【微信女】唱高散貨集團罕涉上市公司高層　恒益控股究竟是甚麼公司？

【微信女】證監會向15家經紀行發出限制通知書　凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶

編輯：陳健婷

 

港股 香港上市公司 減持 停牌 恒益控股（01894） 警務處 證監會

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