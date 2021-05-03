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【BNO移民英國】倫敦擬徵入城稅 非居民揸車日繳38蚊

環球社會熱點 18:50 2021/05/03

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倫敦市長簡世德有意加徵入城稅，向駕車進入大倫敦地區的外來者徵收每日3.5英鎊的入城稅。

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話，不少人更關心移民英國後要交幾多稅。倫敦市長簡世德有意加徵入城稅，向駕車進入大倫敦地區的外來者徵收每日3.5英鎊（約37.6港元）的入城稅，計劃引起爭議。

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英國《電訊報》報道，簡世德（Sadiq Khan）打算徵收名為大倫敦邊界費（Greater London Boundary Charge）的入城稅。如非居民駕車進入大倫敦地區（Greater London），每日就需要繳付3.5英鎊的稅款。

根據倫敦交通局（Transport for London，TfL）的内部統計，如政府落實徵收大倫敦邊界費，往返大倫敦地區的平日車流量將會大幅減少10%至15%。

屬保守黨的英國倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）批評指，大倫敦邊界費政策會為倫敦的旅遊經濟業造成26億英鎊（約280億港元）的損失，更會流失近4萬個職位。

【BNO移民英國】考車唔止驚「肥佬」 原來仲怕呢樣野？ 【下一頁】

貝利指出徵收入城稅會對倫敦造成嚴重打擊：

這（徵稅）會打擊來往倫敦的商務出行、上班族和探訪親人的民眾。

（It will hit businesses travelling between London and elsewhere. It will hit commuters. It will hit people visiting family.）

但簡世德強調，徵收入城稅是為補貼倫敦交通局的開支。簡世德指疫情令倫敦交通局面臨沉重財政負擔，政府希望透過對駕車入城人士徵稅，推動民眾改為乘搭公共交通工具。

倫敦政府2003年起，已向在交通繁忙時段駛進市内的車輛徵收交通擠塞費（congestion charge），去年政府徵款超過1.6億英鎊（約17.2億港元）。政府其後更將罰款由11.5英鎊（124港元），上調3成至15英鎊（約161港元）。

責任編輯：鄭錦玲

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