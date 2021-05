【BNO移民英國】倫敦擬徵入城稅 非居民揸車日繳38蚊

英國放寬英國國民(海外)護照(BNO)持有人移民資格,移民英國成為本港熱話,不少人更關心移民英國後要交幾多稅。倫敦市長簡世德有意加徵入城稅,向駕車進入大倫敦地區的外來者徵收每日3.5英鎊(約37.6港元)的入城稅,計劃引起爭議。

英國《電訊報》報道,簡世德(Sadiq Khan)打算徵收名為大倫敦邊界費(Greater London Boundary Charge)的入城稅。如非居民駕車進入大倫敦地區(Greater London),每日就需要繳付3.5英鎊的稅款。

根據倫敦交通局(Transport for London,TfL)的内部統計,如政府落實徵收大倫敦邊界費,往返大倫敦地區的平日車流量將會大幅減少10%至15%。

屬保守黨的英國倫敦市長候選人貝利(Shaun Bailey)批評指,大倫敦邊界費政策會為倫敦的旅遊經濟業造成26億英鎊(約280億港元)的損失,更會流失近4萬個職位。

貝利指出徵收入城稅會對倫敦造成嚴重打擊:

這(徵稅)會打擊來往倫敦的商務出行、上班族和探訪親人的民眾。

(It will hit businesses travelling between London and elsewhere. It will hit commuters. It will hit people visiting family.)