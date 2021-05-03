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【職場調查】香港56%員工對前景感悲觀 較內地多1倍 自動化威脅本港勞動市場

Hot Talk 18:45 2021/05/03

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羅兵咸永道調查發現，香港僱員對未來就業信心不足，擔心被科技淘汰而失去工作，同時不希望回歸傳統的通勤和工作環境。報告為針對勞動力進行的全球職場調研，揭示員工對工作安全、技能再培訓以及疫情對全球勞動力影響。

《期待與忐忑：職場人的真實心聲》報告中指出，香港受訪的18至54歲員工中，有56%對前景感到悲觀，較中國內地多1倍，反映僱員對未來就業信心不足。39%受訪者更憂慮工作不能長期穩定。

疫情加速全球勞動力趨勢的轉變，亦加深員工對自動化會取代人手工作的憂慮。56%的香港受訪者認為會被自動化取替。羅兵咸永道指出，金融服務是香港最大的行業板塊之一，而該行業在產品和服務方面迅速採用自動化，對本港的就業保障產生更大威脅，僱主和政府必須正視及共同合作，提升勞動力水平和技能。

另外，疫情亦衍生「遠程辦公」的新工作模式。調查發現48%香港員工的理想工作模式為遠程辦公加上部分面對面工作。尤其是專業服務等行業方面，僱員很大程度上可以利用科技來遠程工作。只有19%受訪者希望返回大多數面對面的傳統工作環境。而面對新工作模式，高達84%的香港公司有提供數碼技能訓練，具數碼技能的受訪者比例亦由疫情前的36%，提升至疫情期間的51%。

羅兵咸永道於今年2月訪問來自19個國家的32,517名市民，其中503位香港人，對象包括職員、企業僱主、學生、待業人士等。其他國家受訪者包括來自法國、德國、印度、日本、美國、英國等。

相關文章：【中銀凍薪】中銀傳全體員工凍薪　中銀香港：員工調薪因個人表現而定

記者：林淑如

經濟 經濟現象 就業 中國 香港 羅兵咸永道 金融 員工福利及權益

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