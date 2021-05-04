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【BNO移民英國】樓盤搜尋激增141% 邊區咁吸引買家？

環球社會熱點 08:05 2021/05/04

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英國去年宣佈放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話。由於英國延長「印花稅假期」，加上新冠肺炎疫情，民眾傾向遷離市中心。《天空新聞》透過英國房地產網站分析發現，今年首季有超過1,500萬次涉及康沃爾樓盤的搜尋紀錄，較2019年同期大增141%。

英國2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁 【下一頁】

天空新聞分析房地產網站Rightmove數據，發現康沃爾（Cornwall）地區的樓盤諮詢量急劇上升，今年首季有1,520萬人搜尋當地樓盤資料，較2019年同期增長達141%，屬全英國增幅最高的地區。

有關康沃爾租務查詢情況同樣大幅增加，由2019年首度的50萬次查詢，上升至今年同期的110萬宗查詢，增長超過1倍。

Rightmove表示，當地平均樓價由去年約30.2萬英鎊，增加至31.9萬英鎊，樓價按年增加11%，遠比英國整體樓價平均5.1%升幅為高。

英國10大執筍盤地區（附樓價）  【下一頁】

康沃爾的房地產熱潮為當地民眾置業，甚至租樓帶來困難。地產公司職員表示，在過去半年愈來愈多人想租屋，但可供應越來越少，目前有300多人仍在等待尋找合適房屋。她續指，當協助業主放售房子時，即使未開始貼廣告宣傳已有大量查詢，形容情況瘋狂。

康沃爾郡位於英格蘭西南端，原本屬英國較窮困的地區之一，但近年成為不少英國人的渡假熱點，結果令當地樓價持續上升，當地人亦面對居住困難。

有當地人指，於兩年前已打算購買物業，但印花稅假期使康沃爾樓價急漲，加上為數不少業主購入房屋，只來居住數月渡假，然後長期空置房屋，導致出現「有屋無人住」、「有人無屋住」的情況。

英國政府早前宣布，延長「印花稅假期」（stamp duty holiday）至今年9月底，吸引當地民眾及外國人士趁機購買英國房屋。

此外，新冠肺炎疫情下，民眾追求寬敞及健康生活，遷離市中心趨勢增加，令倫敦以外地區樓價錄得上升。

責任編輯：郭麗明

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