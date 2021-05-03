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【每日焦點】蘋果摺疊iPhone配備8吋屏幕　華為下月推搭載鴻蒙OS系統MatePad Pro 2　

科技 20:00 2021/05/03

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外界一直十分關注蘋果（Apple）摺疊iPhone的消息。外媒引述天風證券分析師郭明錤分析指，該產品將搭載8吋柔性OLED屏幕，按照蘋果的產能計劃，預計在2023年，其摺疊iPhone出貨量可達到1,500至2,000萬部。他預測，未來摺疊手機將成為所有主要手機品牌的必需品，並推動高階手機下一個換機週期。

【摺疊iPhone】蘋果將於2023年推8吋摺疊iPhone　預計出貨量1,500至2,000萬部

華為計劃從本年4月份開始，逐漸在手機及智能手錶等設備中，改用鴻蒙OS系統。內地社交平台微博的爆料人士稱，華為將在6月2日推出下一代MatePad Pro 2平板電腦，設備將採用Kirin 9000芯片，改用華為鴻蒙OS系統，並成為首款預載鴻蒙OS正式版的裝置。

【華為新品】傳華為於6月推出MatePad Pro 2　首度搭載鴻蒙OS系統採Kirin 9000芯片

【更多科技新聞】

＜＜【Tesla】Tesla德國柏林工廠項目受阻　需延遲至明年1月才正式投產

＜＜【IG新功能】IG Live增添新功能　用戶可關閉直播視像或設定靜音

責任編輯：李寶如

 

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