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【職場熱話】租車公司聘經理 底薪連佣月薪1萬 懂處理機密訊息技巧 網民：係咪寫少個零？

理財智慧 23:17 2021/05/03

分享：

本港失業率高企，要搵工並不容易，偶爾還會遇到一些待遇低到不合理的公司。近日有網民在討論區發帖，刊出一則勞工處的招聘廣告，一家租車公司聘請臨時業務發展經理，合約期半年，但月薪計埋佣金竟只有1萬元，惹來網上熱議，不少網民直言經理只是虛名，這份工一定不會去應徵。

招聘廣告詳情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

不少網民對此招聘廣告作出回應，紛紛指責招聘之公司出手太低，「可能招聘的人，視錢財如糞土吧」、「係咪寫少咗個零？」、「又係啲勞工處招聘啊?」

【職場熱話】承諾加人工大半年沒聲氣 同級卻已加幾千 決定直接炒老闆 網民：管理層不應講完唔認數【見下頁

【職場熱話】求職者面試後一星期 天天打電話找公司 直問「肯請我未」 網民：失業真的好痛苦【見下頁

其他網民回應：

經理10K?不如去馬會做夜更電話投注，都有過萬人工啦，但就冇乜其他福

底加傭先有10K，冇生意，7K都唔知有冇?

1萬元登錯嗎？喺香港怎生存，不如做份保安

這份工作是一個極大的挑戰！普通人是不會去見工的啊！

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記者：李兆明

 

失業率 保安 馬會 廣告 勞工處 失業

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