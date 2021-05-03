【職場熱話】租車公司聘經理 底薪連佣月薪1萬 懂處理機密訊息技巧 網民：係咪寫少個零？

本港失業率高企，要搵工並不容易，偶爾還會遇到一些待遇低到不合理的公司。近日有網民在討論區發帖，刊出一則勞工處的招聘廣告，一家租車公司聘請臨時業務發展經理，合約期半年，但月薪計埋佣金竟只有1萬元，惹來網上熱議，不少網民直言經理只是虛名，這份工一定不會去應徵。

招聘廣告詳情：

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不少網民對此招聘廣告作出回應，紛紛指責招聘之公司出手太低，「可能招聘的人，視錢財如糞土吧」、「係咪寫少咗個零？」、「又係啲勞工處招聘啊?」

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其他網民回應：

經理10K?不如去馬會做夜更電話投注，都有過萬人工啦，但就冇乜其他福

底加傭先有10K，冇生意，7K都唔知有冇?

1萬元登錯嗎？喺香港怎生存，不如做份保安

這份工作是一個極大的挑戰！普通人是不會去見工的啊！

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記者：李兆明