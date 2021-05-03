歐央行副行長：若疫苗接種率達七成　可考慮貨幣政策正常化

歐央行副行長金多斯（Luis de Guindos）表示，當新冠病毒疫苗接種速度達到關鍵水平，且經濟增長加速，歐洲央行可以開始逐步退出緊急刺激舉措。

金多斯接受意大利共和國報（La Repubblica）專訪時指，如果加快疫苗接種，到夏季時歐洲70%的人都接種了疫苗，而且經濟開始加速，可能可以開始考慮在貨幣政策面逐步退出緊急模式，又指貨幣政策正常化應與經濟正常化同步推進。

金多斯說，不要讓央行刺激持續過久，警告相關副作用的破壞力可能不亞於過早撤回支持舉措的傷害，並稱緊急措施實施太久可能會有道德風險，歐洲部分經濟也可能僵化，「至關重要的是，危機過後，須以極其謹慎的態度逐步退出這些措施，否則可能會阻礙復甦。」

目前，歐洲完成第一劑新冠疫苗接種的人口比例不到30%。專家表示，不太可能在7月底前達成70%人口完整接種，8月底是比較實際的期限。

被問到歐央行在數字貨幣方面是否有為時已晚的風險，金多斯指，目前重點是深入分析數字歐元應如何運作，及它應該如何造福歐洲公民和歐洲經濟，管委會將在2021年中前決定是否啟動一個可能推出數字歐元的項目。

相關文章：【歐洲議息】歐央行維持三大關鍵利率不變 PEPP維持1.85萬億歐元 符市場預期

編輯：區嘉俊