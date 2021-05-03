外國「增肥糖漿」廣受歡迎 醫生指濫用會導致嚴重後果

不少外國人都渴望擁有「漏斗形」身材，因此近年「增肥糖漿」Apetamin在各大社交平台興起，指這款補充劑可以增加體重，使女性擁有更美的身材。惟英國藥品及醫療產品監管署表示：「Apetamin是未獲授權的藥品，因此不該被銷售、供應或推廣。」

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Apetamin是一種食慾促進劑(appetite stimulants)，内含一種名爲「鹽酸賽庚啶」（Cyproheptadine Hydrochloride）的成分。這種成分主要提供給營養不良、體重過輕的兒童服用，使他們在短期内增加體重。

其被包裝為維他命糖漿以及能增加食慾的補充劑，不少前後對比圖在社交平台廣泛流傳，很多國外的KOL亦在推廣這種糖漿。而在英國，Apetamin的銷售是非法的。醫生指出濫用食慾刺激劑會導致嚴重的疲勞、嗜睡、黃疸甚至肝功能衰竭。

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Instagram表示，為了回應BBC Three於4月21日播出的紀錄片《危險曲線》（Dangerous Curves），其已移除了銷售和宣傳Apetamin的賬戶。亞馬遜亦表示：「該產品已被下架，我們已採取行動懲罰相關賣家。」

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責任編輯：梁翠麗