金管局公布2021年第1季中小企貸款狀況 70%中小企對銀行貸款批核取態表示「較容易」

香港金管局今日（3日）公布2021年第一季「中小企貸款狀況調查」結果，發現70%中小企對於銀行在2021年第一季貸款批核的取態較6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的65%；同時有30%受訪者認為銀行的有關取態「較困難」，低於前一季的35%。

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在已獲批貸款的受訪者中，93%受訪者表示，銀行在2021年第一季對其貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為95%；7%受訪者表示，銀行在2021年第一季對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果則為5%。

對於中小企新貸款申請的結果方面，4%受訪者表示，曾於2021年第一季向銀行申請新貸款；在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔92%，較前一季下跌1%，另有8%受訪者表示申請不成功，較前一季增至1%。

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責任編輯：潘曉豐