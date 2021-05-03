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【螞蟻上市觸礁】螞蟻估值再傳縮水 富達投資據報將螞蟻估值減半至1440億美元

新經濟追蹤 18:43 2021/05/03

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傳螞蟻另一投資者美國富達投資（Fidelity Investment）亦將螞蟻估值大幅調低一半。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁後，一直面臨監管整頓，估值恐遭重挫。外電報道，繼螞蟻國際投資者美國華平投資（Warburg Pincus LLC）今年3月將螞蟻估值調低逾三分之一後，傳螞蟻另一投資者美國富達投資（Fidelity Investment）亦將螞蟻估值大幅調低一半。富達投資及螞蟻集團拒絕就有關報道作出評論。

報道指，富達在三年前投資螞蟻集團。去年8月螞蟻提交招股書時，富達為螞蟻所作出的估值為2950億美元。對比之下，據報在今年2月底時，富達把螞蟻估值調低至1440億美元，估值比去年大跌51.1%。

另外，早前彭博亦有分析員發表報告指，螞蟻集團在接受內地整頓後，已成為一間金融控股公司，需接受類似銀行的監管，預計最差情況下，螞蟻集團估值或會跌至290億至1150億美元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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