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【冠軍分析師】張憶東：五月不窮、逢低做多　中國華融事件預示內地政策環境轉暖（附5月推薦股）

股市 18:54 2021/05/03

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【冠軍分析師】張憶東：五月不窮、逢低做多　中國華融事件預示內地政策環境轉暖

港股於「五窮月」首個交易日即大跌逾300點，冠軍分析師張憶東對大市前景持樂觀態度，認為目前基本面及資金面都理想，2月份開始的季度性調整於4月底已近尾聲，最遲5月中旬可迎來做多窗口期，建議「五月不窮，逢低做多」。張憶東指，不論是A股還是港股，3月中旬開始構築的股市黃金坑（2021年上半年重要的底部區域）4月底基本構建完成，最遲5月中旬有望出現新的上行行情，不是類似年初的吹泡沫拉高估值式的行情，而是聚焦盈利增長以及估值性價比的行情，更需要體現投資研究的專業能力。

華融指無法認同評級被下調，詳見【下一頁】

中國華融 （02799） 陷入財政危機，張憶東認為，華融信用風險事件曝光，好像是布穀鳥的聲音，預示內地政策環境轉暖，而在大國博弈背景下，中國經濟穩中求進，好的時候壓一壓，不穩固時託一托。

「基於政治經濟學的分析框架，在大國博弈持久戰的背景下，內地政策不能加碼收緊了，今年不是2018年。在百年大慶的年度，在不急轉彎的政策基調下，化解存量風險不可能形成系統性風險。」

5月推薦股份名單

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張憶東稱，現時應主攻由業績驅動的投資機會，A股可聚焦製造業的朱格拉週期（Juglar cycle），港股則集中在業績高增長且性價比合適的新經濟龍頭，即性價比較高的互聯網龍頭、醫美和潮文化等新興消費、物業、醫藥、品牌紡織服裝、教育等。

瑞銀講科企監管，詳見【下一頁】

其次，可留意精選周期股，結構性行情聚焦美國復甦、通脹及中國「十四五規劃」，碳中和，智能製造、半導體等先進製造業核心資產值得淘金。

相關文章：【大行看法】貝萊德劉雅俊：中資科企監管未完　5大準則教選科技股

相關文章：【股票印花稅】冠軍分析師張憶東：加稅不改港股牛市　亂炒垃圾股付代價、提3大核心資產

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 康寧傑瑞製藥－B（09966） 康哲藥業（00867） 張憶東 新經濟 中國 中國華融（02799） 騰訊控股（00700）

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