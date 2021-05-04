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英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年

環球社會熱點 09:05 2021/05/04

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英超作為全球水準極高的足球賽事，常有激烈身體碰撞，受傷時有發生。一名新加坡青年卻因自己愛隊阿仙奴的球員在比賽中受傷，在網上揚言殺死涉事的白禮頓球員及家人。最終在英超賽會通報下，新加坡警方拘捕青年，並控以4項罪名，最高可判囚半年及罰款5000新加坡元（約3萬港元）。

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19歲青年Derek Ng被指在去年6月24日，透過Instagram向遠在英國的英超球會白禮頓（Brighton）法國籍前鋒慕比（Neal Maupay）發出死亡威脅，指控他在去年一場與阿仙奴（Arsenal）的賽事中，撞傷對方龍門利奴（Bernd Leno）。

隨後在6月26日，Derek Ng再發死亡威脅，今次更揚言在要當日稍後時間攻擊慕比家人。去年7月1日，Derek Ng知悉慕比已通報英超賽會有關死亡威脅，出言要殺害慕比及其家人。

英超賽會通報新加坡警方，有關慕比被人在網上威脅一事，並指涉事者來自新加坡。警方最後成功拘捕Derek Ng，並控以4罪。Derek Ng預計會承認所有控罪，案件押後至5月31日。

責任編輯：吳漢培

 

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