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聯合國: 2020年疫下網上銷售佔比升至19%

環球政經 19:42 2021/05/03

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疫情下的實體消費雖然受到衝擊，但卻促使網上銷售增長。根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)一項研究報告顯示，2020年網上銷售佔總體零售銷售額的19%，高於2019年的16%。

有媒體指出，由於疫情之下，各國均實施封鎖措施，反而帶起電商熱潮，亦造就去年的網上零售交易增加。當中南韓佔比最大，達25.9%，而2019年則為20.8%。至於中國、英國和美國的比重分別為24.9%、23.3%和14%。

另一方面，按網站成交金額計算，中國的阿里巴巴(09988)仍排名第一，成交額按年增加20%，第二名是美國的亞馬遜，成交額按年增38%。第三名則是京東(09618)，成交額按年增25%。

【大行點睇】花旗看好宇華教育潛在併購空間 上調2021至2023年核心盈利預測 [下一頁]

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責任編輯 : 陳子謙

成交 疫情 京東（美：JD） 阿里巴巴

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