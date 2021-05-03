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【大行點睇】瑞銀財管料內地監管壓力減弱 股價震盪或帶來買入機會

股樓投資 18:48 2021/05/03

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瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，內地大型科網公司所面對的監管壓力正在減少。長期而言，這些新經濟龍頭企業將可憑其運營效率、規模及用戶群體等的優勢去保持現有市場份額。該行相對看好資產負債表穩健、現金流具有韌性、盈利能見度高的公司。

【大行報告】高盛睇好高等教育多於K12行業　重申兩隻龍頭「買入」評級  詳情請看[下一頁]

自去年底，內地監管部門發佈了一系列針對數字經濟行業的新規，為新經濟行業帶來壓力，尤其是受到審查的大型科技企業。而騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）等公司都被要求整改，相關公司的股價回吐約15%至25%，而MSCI中國指數自2月中以來已下跌13%。惟該行認為，監管風險大多已計入股價，而較低的估值將帶來買入股票的有利機會。

瑞銀財管強調，內地是亞洲區內最被看好的市場之一，料盈利會有高雙位數增長，有利內地股票在今年餘下時間帶來中雙位數回報。該行建議，投資者在成長及周期或價值股之間進行多元化配置，以同時受惠於結構性增長、全球再通脹及重新開放，包括建材、消費服務、材料以及銀行等。

【異動股】受惠航運市場強勁 交銀料中遠海控盈利表現強勁 全日急升逾一成  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） MSCI中國指數 阿里巴巴 中國指數 騰訊 行業 恒生中國企業指數 財富及資產管理 阿里巴巴－SW（09988）

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