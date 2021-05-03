【大行點睇】瑞銀財管料內地監管壓力減弱 股價震盪或帶來買入機會

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，內地大型科網公司所面對的監管壓力正在減少。長期而言，這些新經濟龍頭企業將可憑其運營效率、規模及用戶群體等的優勢去保持現有市場份額。該行相對看好資產負債表穩健、現金流具有韌性、盈利能見度高的公司。

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自去年底，內地監管部門發佈了一系列針對數字經濟行業的新規，為新經濟行業帶來壓力，尤其是受到審查的大型科技企業。而騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團（03690）等公司都被要求整改，相關公司的股價回吐約15%至25%，而MSCI中國指數自2月中以來已下跌13%。惟該行認為，監管風險大多已計入股價，而較低的估值將帶來買入股票的有利機會。

瑞銀財管強調，內地是亞洲區內最被看好的市場之一，料盈利會有高雙位數增長，有利內地股票在今年餘下時間帶來中雙位數回報。該行建議，投資者在成長及周期或價值股之間進行多元化配置，以同時受惠於結構性增長、全球再通脹及重新開放，包括建材、消費服務、材料以及銀行等。

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