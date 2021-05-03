【航空告急】新加坡航空先賣後租11架客機　套現117億港元

▲ 新加坡航空先賣後租11架客機 套現117億港元

新加坡、香港雖然重新達成「星港旅遊氣泡」協議，惟兩地疫情曠日持久下，兩地以國際航線為主的航空公司都要新一輪開源節流措施。新加坡航空公布，擬先賣後租11架現有客機，獲得20億新加坡元（折合約117億港元）資金，新加坡航空稱，有關新資金可以加強公司的流動性應付疫情變化，會繼續快速應變市場變化，捕捉潛在復甦機會。

新加坡航空是次先售後租回協議涉及7架空中巴士A350－900和4架波音787-10兩款較新的機型，從Aergo Capital、Altavair、 EastMerchant/Crianza Aviation和Muzinich取得融資。新加坡航空自去年4月至今，先後從政府注資、供股等不同方式，累計集資154億新加坡元，折合約900億港元。

星港旅遊氣泡重點

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國泰航空 （00293） 去年也有類似的先賣後租回的協議，國泰航空上周因應疫情令客運運力久未恢復，再向機組人員、地勤等前線人員推出新一輪自願離職計劃。

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編輯：麥德銘