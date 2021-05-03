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【阿里巴巴】張勇：平台企業時刻要考慮社會責任 職業轉型學會作「不完美」的決定

新經濟追蹤 18:01 2021/05/03

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阿里巴巴主席張勇表示，如果要取得勝利，就需要回應與服務客戶及他們瞬息萬變的需求。

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇在線上零售行業論壇Retail Connected上分享其對數字化、領導力等議題的思考。他表示，不少習以為常的生活節奏因疫情而被改變，社會需要考慮如何將數字化融入實際業務上，也要確保融合能夠產生化學反應及創造價值。他說：「如果要取得勝利，就需要回應與服務客戶及他們瞬息萬變的需求，這就是變化的驅動力。」

張勇表示，阿里巴巴在約10年前邁向另一階段，一切從「雲」開始。他堅信雲計算和大數據是社會和所有業務的未來方向，不論是互聯網或傳統行業，都將會走向數字化，或是加快融入數字化營運及管理。

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阿里巴巴在2008年創立淘寶商城，後升級為天貓。經歷多年發展與變遷，張勇認為，阿里巴巴不單是一個以數字技術為支撐的平台，更是一家承擔社會責任的互聯網平台，覆蓋數以億計消費者，與不同商業夥伴共創成長。他強調一家平台企業時刻都要考慮社會責任，不能自視為商業生意或投資組合。

張勇同時分享其對培育企業「一號位」（掌舵人）及領導能力的見解：

我們在每項業務中都會給領導者提供嘗試新事物的靈活度。我們強調永遠為今天而工作，為明天而投資，為未來而孵化。因此，我們需要給他們孵化『新動物』的空間。

張勇表示，阿里巴巴集團多年來孕育不少「新動物」（意指阿里巴巴動物園吉祥物，亦即阿里巴巴新業務），領導者要孵化「新動物」，首要關鍵是需要具備耐性，其次是要有承擔、容錯能力，因為成功建立新業務的機會非常低，甚至可以視為一項風險投資，可能要經過5、6次的嘗試才能得出比較好的構思。與此同時，領導者需要掌握分配資源的技巧，支持新業務成長。

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張勇在加入阿里巴巴初期，擔任淘寶網的首席財務官，此後擔任淘寶天貓一把手，帶領天貓高速發展。張勇2015接任阿里巴巴首席執行官，再在2019年馬雲退任後接任主席一職。

張勇回顧過去逾10年在阿里巴巴的時光，從財務專業轉變為業務主管的角色，最重要是必須作出「不完美」的決定，「作為一名財務專業人士，始終要努力令所有事情都準確無誤，從而評估結果、評估投資效率。不過在創新的世界，領導者並不能事事精打細算，關鍵是如何扶助各個業務主管，幫助他們作出決定，甚至接受一些未臻完善的決定。」他鼓勵企業家要有嘗試新事物及換位思考的心態，「你不變化，就被別人變化。」

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編輯：陳健婷

港股 零售 領導能力 馬雲 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 天貓 淘寶

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